https://ria.ru/20250628/shtraf-2025959833.html

Дачникам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать

Дачникам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать - РИА Новости, 28.06.2025

Дачникам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать

За неправильную перевозку груза на автомобиле дачникам грозит штраф в размере 500 рублей, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:15:00+03:00

2025-06-28T03:15:00+03:00

2025-06-28T03:15:00+03:00

авто

общество

анастасия билялова

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За неправильную перевозку груза на автомобиле дачникам грозит штраф в размере 500 рублей, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.По ее словам, правила перевозки вещей зафиксированы в ПДД. Согласно им, груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать фары, номера и прочие знаки. Нельзя, чтобы груз мешал подавать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавал шум, пыль или пачкал все вокруг.При несоответствии груза установленным требованиям водителю нужно устранить нарушения или прекратить движение."Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз", — рассказала Билялова.В темное время суток и при плохой видимости выступающий за габариты груз также следует обозначить фонарями или световозвращателями. За нарушение правил перевозки груза можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

https://ria.ru/20250615/shtraf-2022889794.html

https://ria.ru/20250607/lekarstva-2021449102.html

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авто, общество, анастасия билялова, россия, штрафы