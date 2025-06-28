https://ria.ru/20250628/shtorm-2026014113.html
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.06.2025
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:21:00+03:00
2025-06-28T14:21:00+03:00
2025-06-28T14:21:00+03:00
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017473338_0:17:3078:1748_1920x0_80_0_0_bc378e999066b21016fdc7a2b69740c6.jpg
СОЧИ, 28 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в региональном управлении МЧС России. "Штормовое предупреждение о формировании смерчей над морем на территории муниципального образования город Сочи Краснодарского края. В течение суток 29 и 30 июня 2025 года на участке Магри - Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют следовать рекомендациям ГУМЧС России по Краснодарскому краю, следить за смс-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, а также за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017473338_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7ce111045345837a44d44536a266fb8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение об угрозе смерчей объявили в Сочи и Сириусе 29-30 июня