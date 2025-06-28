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В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.06.2025
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14:21 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/shtorm-2026014113.html
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.06.2025
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:21:00+03:00
2025-06-28T14:21:00+03:00
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 28 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в региональном управлении МЧС России. "Штормовое предупреждение о формировании смерчей над морем на территории муниципального образования город Сочи Краснодарского края. В течение суток 29 и 30 июня 2025 года на участке Магри - Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют следовать рекомендациям ГУМЧС России по Краснодарскому краю, следить за смс-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, а также за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
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сочи
россия
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сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об угрозе смерчей объявили в Сочи и Сириусе 29-30 июня

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 28 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в региональном управлении МЧС России.
"Штормовое предупреждение о формировании смерчей над морем на территории муниципального образования город Сочи Краснодарского края. В течение суток 29 и 30 июня 2025 года на участке Магри - Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели рекомендуют следовать рекомендациям ГУМЧС России по Краснодарскому краю, следить за смс-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, а также за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
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СочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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