https://ria.ru/20250628/shtorm-2026014113.html

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.06.2025

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:21:00+03:00

2025-06-28T14:21:00+03:00

2025-06-28T14:21:00+03:00

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 28 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем на территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили с 29 по 30 июня, сообщили в региональном управлении МЧС России. "Штормовое предупреждение о формировании смерчей над морем на территории муниципального образования город Сочи Краснодарского края. В течение суток 29 и 30 июня 2025 года на участке Магри - Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют следовать рекомендациям ГУМЧС России по Краснодарскому краю, следить за смс-сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС, а также за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html

сочи

россия

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)