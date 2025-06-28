https://ria.ru/20250628/shkolniki-2025961679.html

Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном

Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном - РИА Новости, 28.06.2025

Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном

Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:52:00+03:00

2025-06-28T00:52:00+03:00

2025-06-28T00:52:00+03:00

общество

россия

владимир путин

выпускной вечер

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим выпускникам показали видеообращение президента России Владимира Путина, в котором президент поздравил ребят с окончанием школы. Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице в пятницу, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства.

https://ria.ru/20250628/moskva-2025960805.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, выпускной вечер