https://ria.ru/20250628/shar-2025962009.html

В небе над США заметили загадочный огненный шар

В небе над США заметили загадочный огненный шар - РИА Новости, 28.06.2025

В небе над США заметили загадочный огненный шар

В небе над американским штатом Джорджия заметили загадочный огненный шар, падение которого вызвало локальное землетрясение, указано в обращении национальной... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:10:00+03:00

2025-06-28T01:10:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В небе над американским штатом Джорджия заметили загадочный огненный шар, падение которого вызвало локальное землетрясение, указано в обращении национальной метеорологической службы США в Facebook*."Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30. Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в северной части штата Южная Каролина (соседний штат. — Прим. ред.). Это землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора", — указано в публикации.Там также указано, что отследить объект с помощью радара или спутников не удалось из-за слишком высокой скорости движения огненного шара. Кроме того, по данным службы, известно как минимум о двух случаях попадания осколков на крыши жилых домов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250522/meteor-2018542233.html

https://ria.ru/20250130/ssha-1996295756.html

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в мире, космос - риа наука, джорджия, сша, южная каролина, метеориты