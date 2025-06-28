https://ria.ru/20250628/serbiya-2026069239.html
Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских
Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских - РИА Новости, 29.06.2025
Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских
Глава МВД Сербии Ивица Дачич осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу, сообщила... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-28T23:45:00+03:00
2025-06-28T23:45:00+03:00
2025-06-29T00:00:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ивица дачич
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БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МВД Сербии Ивица Дачич осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу, сообщила пресс-служба МВД.Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и вытеснила толпу вниз по улице Кнеза Милоша, где поставила кордон."Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьет все нападения и применит все полномочия, чтобы все нападавшие на полицию были задержаны", - цитирует пресс-служба МВД заявление Дачича.МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрал 36 тысяч участников.В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.Члены объединения "Студенты 2.0", которые в начала марта находятся в палаточном городке в парке у администрации президента Сербии проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовского боя с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни.День проведения протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В ходе боя на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.
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РИА Новости
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Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T23:45
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PT0M30S
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T23:45
true
PT0M25S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026067671_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f76f424dd567a7d3e9b1d8ed8f918aa.jpg
Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T23:45
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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в мире, сербия, видео, белград (город), ивица дачич
В мире, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич
Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских
Глава МВД Сербии Дачич пообещал задержать всех причастных к стычкам с полицией
БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МВД Сербии Ивица Дачич осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу, сообщила пресс-служба МВД.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и вытеснила толпу вниз по улице Кнеза Милоша, где поставила кордон.
«
"Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьет все нападения и применит все полномочия, чтобы все нападавшие на полицию были задержаны", - цитирует пресс-служба МВД заявление Дачича
.
МВД Сербии
сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде
с требованием провести досрочные парламентские выборы собрал 36 тысяч участников.
В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
Члены объединения "Студенты 2.0", которые в начала марта находятся в палаточном городке в парке у администрации президента Сербии проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовского боя с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич
заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни.
День проведения протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В ходе боя на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.