https://ria.ru/20250628/serbiya-2026064322.html

В Белграде начались стычки протестующих с полицейскими

В Белграде начались стычки протестующих с полицейскими - РИА Новости, 28.06.2025

В Белграде начались стычки протестующих с полицейскими

Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T22:50:00+03:00

2025-06-28T22:50:00+03:00

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БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, передает корреспондент РИА Новости.МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.К 21.30 (22.30 мск) толпа с площади Славия перешла по улицам к двум кордонам силовиков - жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента. Несмотря на призывы активистов, из толпы полетели предметы и петарды в кордоны силовиков, демонстранты скандируют агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Полиция в тяжёлой экипировке держит строй и пока не реагирует.В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.Глава МВД Ивица Дачич призвал в пятницу, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии.Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение во всей стране.Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии".Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокаду инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро во время намеченных на 28 июня акций протеста и в последующие дни.День проведения акции протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В битве на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.Также 28 июня 1914 года сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.

https://ria.ru/20250628/serbija-2026060387.html

https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024865913.html

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Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-28T22:50 true PT0M21S

Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан. Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста. 2025-06-28T22:50 true PT0M24S

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