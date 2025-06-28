https://ria.ru/20250628/serbiya-2026047589.html
Сербские студенты перекрыли площадь в центре Белграда
Сербские студенты перекрыли площадь в центре Белграда - РИА Новости, 28.06.2025
Сербские студенты перекрыли площадь в центре Белграда
Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре Белграда и прилегающие улицы, сообщил корреспондент... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T19:18:00+03:00
2025-06-28T19:18:00+03:00
2025-06-28T20:02:00+03:00
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БЕЛГРАД, 28 июн — РИА Новости. Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре Белграда и прилегающие улицы, сообщил корреспондент РИА Новости. Студенты, блокирующие работу вузов Сербии уже семь месяцев, к 18:00 (19:00 мск) собрались на площади Славия в центре города. Движение транспорта блокировано на круговой развязке на площади и на нескольких прилегающих улицах. Многие пришли с плакатами и национальными флагами. Они свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунг протестов: "Пумпай!" ("Качай". — Прим. ред.) В 21:00 (22:00 мск) истекает срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Члены объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке в парке у администрации президента, сегодня проводят на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовского боя с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину. Глава МВД Ивица Дачич накануне призвал, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура. Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране. Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии". Председатель Скупщины Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни. День проведения протеста — одна из важнейших символичных дат для сербов. В ходе боя на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Также 28 июня 1914 сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, политик погиб на 65-м году от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.
https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html
https://ria.ru/20250619/serbija-2023918297.html
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Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов
Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан.
Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста.
2025-06-28T19:18
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в мире, сербия, белград (город)
В мире, Сербия, Белград (город)
Сербские студенты перекрыли площадь в центре Белграда
Протестующие перекрыли площадь в центре Белграда с требованием досрочных выборов
БЕЛГРАД, 28 июн — РИА Новости. Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре Белграда и прилегающие улицы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Студенты, блокирующие работу вузов Сербии
уже семь месяцев, к 18:00 (19:00 мск) собрались на площади Славия в центре города. Движение транспорта блокировано на круговой развязке на площади и на нескольких прилегающих улицах. Многие пришли с плакатами и национальными флагами. Они свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунг протестов: "Пумпай!" ("Качай". — Прим. ред.)
В 21:00 (22:00 мск) истекает срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом).
Члены объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке в парке у администрации президента, сегодня проводят на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовского боя с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте в Белграде
с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.
Глава МВД Ивица Дачич
накануне призвал, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.
Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.
Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии".
Председатель Скупщины Ана Брнабич
заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни.
День проведения протеста — одна из важнейших символичных дат для сербов. В ходе боя на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.
Также 28 июня 1914 сербский студент Гаврило Принцип
стрелял в Сараево
в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича
Гаагскому трибуналу, политик погиб на 65-м году от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.