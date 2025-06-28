https://ria.ru/20250628/serbija-2026060387.html

Протест в Сербии собрал 36 тысяч участников

Протест в Сербии собрал 36 тысяч участников - РИА Новости, 28.06.2025

Протест в Сербии собрал 36 тысяч участников

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии собрал 36 тысяч участников, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T21:39:00+03:00

2025-06-28T21:39:00+03:00

2025-06-28T22:41:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

сараево

александр вучич

ивица дачич

ана брнабич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026047416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dfec658e62fb3468436a5479271a100.jpg

БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии собрал 36 тысяч участников, сообщила пресс-служба МВД республики. Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли в субботу площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы. Движение транспорта блокировано на круговой развязке на площади и на нескольких прилегающих улицах. Как передает корреспондент РИА Новости, протестующие начали бросать бутылки с водой в кордон жандармерии на улице Краля Милана в центре Белграда, около здания администрации президента."МВД сообщает, что на несогласованном собрании, которое проходит на Славии, по оценкам полиции, присутствует около 36 тысяч участников, что соответствует числу присутствовавших на акции тех же организаторов 22 декабря прошлого (2024 - ред.) года и в три раза меньше, чем 15 марта (2025 года - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. В 21.00 (22.00 мск) истекает срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину. Глава МВД Ивица Дачич призвал в пятницу, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии. Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение во всей стране. Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии". Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокаду инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро во время намеченных на 28 июня акций протеста и в последующие дни. День проведения акции протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В битве на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Также 28 июня 1914 года сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.

https://ria.ru/20250627/serbija-2025872389.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html

https://ria.ru/20250628/serbiya-2026047589.html

сербия

белград (город)

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), сараево, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич