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Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.06.2025
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04:34 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/sberbank-2025969831.html
Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей
Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.06.2025
Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей
Сбербанк с начала этого года уже предотвратил мошенничества со средствами клиентов на сумму 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:34:00+03:00
2025-06-28T04:34:00+03:00
экономика
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк с начала этого года уже предотвратил мошенничества со средствами клиентов на сумму 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025. "Сбербанк с начала этого года предотвратил мошенничества на сумму 170 миллиардов рублей", - сказал он. Вместе с тем Кузнецов отметил, что Сбербанк с начала года вернул со счетов дропперов 1,7 миллиарда рублей – "это уже больше, чем за весь прошлый год". При этом он указал, что банк пока не может приостанавливать операции, когда клиент требует выдать ему денежные средства. "И несмотря на наши уговоры, объяснения, доказательства, многочасовые иногда беседы, клиент настойчиво требует... выдать ему денежные средства. В данном случае мы можем сколько угодно его предупреждать, но его требования соответствуют закону", - пояснил топ-менеджер. Но с 1 сентября Сбербанк сможет защитить своих клиентов на 100%, поскольку у банков будет законное право вводить "холодный период" и принимать самостоятельное решение о невыдаче средств при подозрении, что человек находится под воздействием мошенников, отметил Кузнецов. Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970319464.html
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экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей

Сбербанк в 2025 году уберег от мошенников 170 миллиардов рублей средств клиентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк с начала этого года уже предотвратил мошенничества со средствами клиентов на сумму 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025.
"Сбербанк с начала этого года предотвратил мошенничества на сумму 170 миллиардов рублей", - сказал он.
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Вместе с тем Кузнецов отметил, что Сбербанк с начала года вернул со счетов дропперов 1,7 миллиарда рублей – "это уже больше, чем за весь прошлый год".
При этом он указал, что банк пока не может приостанавливать операции, когда клиент требует выдать ему денежные средства. "И несмотря на наши уговоры, объяснения, доказательства, многочасовые иногда беседы, клиент настойчиво требует... выдать ему денежные средства. В данном случае мы можем сколько угодно его предупреждать, но его требования соответствуют закону", - пояснил топ-менеджер.
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Но с 1 сентября Сбербанк сможет защитить своих клиентов на 100%, поскольку у банков будет законное право вводить "холодный период" и принимать самостоятельное решение о невыдаче средств при подозрении, что человек находится под воздействием мошенников, отметил Кузнецов.
Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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