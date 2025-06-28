https://ria.ru/20250628/samolet-2026015247.html

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 28.06.2025

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:38:00+03:00

2025-06-28T14:38:00+03:00

2025-06-28T17:24:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

коломна

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Что известно:

https://ria.ru/20250628/samolet-2025979989.html

московская область (подмосковье)

коломна

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2025

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московская область (подмосковье), происшествия, коломна