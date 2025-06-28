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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 28.06.2025
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14:38 28.06.2025 (обновлено: 17:24 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/samolet-2026015247.html
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 28.06.2025
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.06.2025
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2025-06-28T17:24:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
коломна
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Что известно:
https://ria.ru/20250628/samolet-2025979989.html
московская область (подмосковье)
коломна
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московская область (подмосковье), происшествия, коломна
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Коломна
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Подмосковье упал Як-18Т при выполнении бочки

© Фото : МЧС России по Московской областиПадение легкомоторного самолета в городском округе Коломна
Падение легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Что известно:
  • Як-18Т упал в поле в деревне Паново городского округа Коломна;
  • после крушения он загорелся, пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров;
  • предварительно, погибли четыре человека;
© Фото : МЧС России по Московской областиПадение легкомоторного самолета в городском округе Коломна
Падение легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : МЧС России по Московской области
Падение легкомоторного самолета в городском округе Коломна
  • разрушений на земле после падения самолета нет;
  • по данным СК, он вылетел с аэродрома Северка без согласования, крушение произошло при выполнении пилотом "бочки";
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело;
  • к ликвидации последствий привлекли 23 человека и восемь единиц техники.
Видео с места крушения легкомоторного самолета ЗЛИН-142 в Приморье - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияКоломна
 
 
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