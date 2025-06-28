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В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб - РИА Новости, 28.06.2025

В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб, сообщает в своём Тelegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:16:00+03:00

2025-06-28T08:16:00+03:00

2025-06-28T08:58:00+03:00

дальневосточная транспортная прокуратура

происшествия

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб, сообщает в своём Тelegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура."Сегодня в 9.45 (2.45 мск - ред.) в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Данное воздушное судно управлялось гражданином 1969 г.р., который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали", - говорится в сообщении.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что пилот погиб на месте."Приморским следственным отделом на транспорте... возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека)", - говорится в сообщении СК.Следователи и следователи-криминалисты следственного управления работают на месте происшествия, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html

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Видео с места крушения легкомоторного самолета ЗЛИН-142 в Приморье Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб, сообщила транспортная прокуратура. 2025-06-28T08:16 true PT0M36S

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дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)