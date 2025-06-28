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В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб - РИА Новости, 28.06.2025
В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб, сообщает в своём Тelegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:16:00+03:00
2025-06-28T08:16:00+03:00
2025-06-28T08:58:00+03:00
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб, сообщает в своём Тelegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура."Сегодня в 9.45 (2.45 мск - ред.) в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Данное воздушное судно управлялось гражданином 1969 г.р., который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали", - говорится в сообщении.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что пилот погиб на месте."Приморским следственным отделом на транспорте... возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека)", - говорится в сообщении СК.Следователи и следователи-криминалисты следственного управления работают на месте происшествия, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
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Видео с места крушения легкомоторного самолета ЗЛИН-142 в Приморье
Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб, сообщила транспортная прокуратура.
2025-06-28T08:16
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дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
В Приморье разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб