https://ria.ru/20250628/sabantuy--2026034169.html

Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей

Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей - РИА Новости, 28.06.2025

Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей

Всероссийский сельский Сабантуй проходит в субботу в городе Вятские Поляны Кировской области, его участниками стали 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:16:00+03:00

2025-06-28T17:16:00+03:00

2025-06-28T17:16:00+03:00

кировская область

кировская область

вятские поляны

вятскополянский район

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Всероссийский сельский Сабантуй проходит в субботу в городе Вятские Поляны Кировской области, его участниками стали 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Древний праздник Сабантуй, символизирующий окончание весенних полевых работ, напоминает о любви к родной земле, уважении к труженикам села, сохранении национальных традиций. В Кировской области в мире и согласии живут представители более 110 национальностей. "Сегодня, 28 июня, на главной поляне Всероссийского сельского Сабантуя побывали 56 тысяч гостей — из всех районов Кировской области, а также почти из 70 регионов России. На площадках праздника проходят выставки, мастер-классы, презентации, работают национальные подворья, гостям предлагают блюда национальных кухонь", - говорится в сообщении. На празднике также организованы площадки патриотической направленности, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества — участники Сабантуя вместе сплели большую маскировочную сеть, которая будет передана бойцам в зону СВО. "Здесь сегодня собрались люди разных национальностей. Их всех объединяет любовь к нашей Родине. Мы все — россияне, мы все готовы защищать свою страну и радоваться успехам друг друга. Сегодняшний праздник — об этом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Глава региона отметил, что инфраструктура, созданная к Всероссийскому сельскому Сабантую, будет и в последующем служить на благо Вятскополянского района и всей области. "Здесь созданы Вятское и Татарское подворья, проведено электричество, сделаны коммуникации. Есть артезианская вода. Вятскополянский район, город Вятские Поляны, татарская автономия, которая здесь располагается, будут взаимодействовать, совместно определять, каким образом использовать созданную инфраструктуру", - рассказал губернатор. Он добавил, что на месте проведения Сабантуя может быть построена хорошая туристическая база, и выразил надежду, что эта работа начнется уже в 2025 году. "Специалисты из регионального министерства экономики будут помогать, сопровождать эти процессы. Чтобы в Вятскоплянском районе появился масштабный туристический объект, привлекательный и для жителей нашей области, и для гостей из других регионов", - сказал Соколов.

https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html

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кировская область, вятские поляны, вятскополянский район, александр соколов