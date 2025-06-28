Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей
© Фото : Правительство Кировской областиВсероссийский сельский Сабантуй в городе Вятские Поляны Кировской области
Всероссийский сельский Сабантуй в городе Вятские Поляны Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Всероссийский сельский Сабантуй проходит в субботу в городе Вятские Поляны Кировской области, его участниками стали 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Древний праздник Сабантуй, символизирующий окончание весенних полевых работ, напоминает о любви к родной земле, уважении к труженикам села, сохранении национальных традиций. В Кировской области в мире и согласии живут представители более 110 национальностей.
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"Сегодня, 28 июня, на главной поляне Всероссийского сельского Сабантуя побывали 56 тысяч гостей — из всех районов Кировской области, а также почти из 70 регионов России. На площадках праздника проходят выставки, мастер-классы, презентации, работают национальные подворья, гостям предлагают блюда национальных кухонь", - говорится в сообщении.
На празднике также организованы площадки патриотической направленности, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества — участники Сабантуя вместе сплели большую маскировочную сеть, которая будет передана бойцам в зону СВО.
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"Здесь сегодня собрались люди разных национальностей. Их всех объединяет любовь к нашей Родине. Мы все — россияне, мы все готовы защищать свою страну и радоваться успехам друг друга. Сегодняшний праздник — об этом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Глава региона отметил, что инфраструктура, созданная к Всероссийскому сельскому Сабантую, будет и в последующем служить на благо Вятскополянского района и всей области.
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"Здесь созданы Вятское и Татарское подворья, проведено электричество, сделаны коммуникации. Есть артезианская вода. Вятскополянский район, город Вятские Поляны, татарская автономия, которая здесь располагается, будут взаимодействовать, совместно определять, каким образом использовать созданную инфраструктуру", - рассказал губернатор.
Он добавил, что на месте проведения Сабантуя может быть построена хорошая туристическая база, и выразил надежду, что эта работа начнется уже в 2025 году.
"Специалисты из регионального министерства экономики будут помогать, сопровождать эти процессы. Чтобы в Вятскоплянском районе появился масштабный туристический объект, привлекательный и для жителей нашей области, и для гостей из других регионов", - сказал Соколов.