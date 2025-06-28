Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
17:16 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/sabantuy--2026034169.html
Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей
Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей - РИА Новости, 28.06.2025
Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей
Всероссийский сельский Сабантуй проходит в субботу в городе Вятские Поляны Кировской области, его участниками стали 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T17:16:00+03:00
2025-06-28T17:16:00+03:00
кировская область
кировская область
вятские поляны
вятскополянский район
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026033788_0:49:700:443_1920x0_80_0_0_7a41a6de3977d5c17a50e4540d237a19.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Всероссийский сельский Сабантуй проходит в субботу в городе Вятские Поляны Кировской области, его участниками стали 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Древний праздник Сабантуй, символизирующий окончание весенних полевых работ, напоминает о любви к родной земле, уважении к труженикам села, сохранении национальных традиций. В Кировской области в мире и согласии живут представители более 110 национальностей. "Сегодня, 28 июня, на главной поляне Всероссийского сельского Сабантуя побывали 56 тысяч гостей — из всех районов Кировской области, а также почти из 70 регионов России. На площадках праздника проходят выставки, мастер-классы, презентации, работают национальные подворья, гостям предлагают блюда национальных кухонь", - говорится в сообщении. На празднике также организованы площадки патриотической направленности, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества — участники Сабантуя вместе сплели большую маскировочную сеть, которая будет передана бойцам в зону СВО. "Здесь сегодня собрались люди разных национальностей. Их всех объединяет любовь к нашей Родине. Мы все — россияне, мы все готовы защищать свою страну и радоваться успехам друг друга. Сегодняшний праздник — об этом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Глава региона отметил, что инфраструктура, созданная к Всероссийскому сельскому Сабантую, будет и в последующем служить на благо Вятскополянского района и всей области. "Здесь созданы Вятское и Татарское подворья, проведено электричество, сделаны коммуникации. Есть артезианская вода. Вятскополянский район, город Вятские Поляны, татарская автономия, которая здесь располагается, будут взаимодействовать, совместно определять, каким образом использовать созданную инфраструктуру", - рассказал губернатор. Он добавил, что на месте проведения Сабантуя может быть построена хорошая туристическая база, и выразил надежду, что эта работа начнется уже в 2025 году. "Специалисты из регионального министерства экономики будут помогать, сопровождать эти процессы. Чтобы в Вятскоплянском районе появился масштабный туристический объект, привлекательный и для жителей нашей области, и для гостей из других регионов", - сказал Соколов.
https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html
кировская область
вятские поляны
вятскополянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026033788_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_49c1a70f94310a4fc3cea3114738805c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, вятские поляны, вятскополянский район, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Вятские Поляны, Вятскополянский район, Александр Соколов

Всероссийский Сабантуй в Кировской области принял 56 тыс гостей

© Фото : Правительство Кировской областиВсероссийский сельский Сабантуй в городе Вятские Поляны Кировской области
Всероссийский сельский Сабантуй в городе Вятские Поляны Кировской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Правительство Кировской области
Всероссийский сельский Сабантуй в городе Вятские Поляны Кировской области
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Всероссийский сельский Сабантуй проходит в субботу в городе Вятские Поляны Кировской области, его участниками стали 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Древний праздник Сабантуй, символизирующий окончание весенних полевых работ, напоминает о любви к родной земле, уважении к труженикам села, сохранении национальных традиций. В Кировской области в мире и согласии живут представители более 110 национальностей.
«
"Сегодня, 28 июня, на главной поляне Всероссийского сельского Сабантуя побывали 56 тысяч гостей — из всех районов Кировской области, а также почти из 70 регионов России. На площадках праздника проходят выставки, мастер-классы, презентации, работают национальные подворья, гостям предлагают блюда национальных кухонь", - говорится в сообщении.
На празднике также организованы площадки патриотической направленности, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества — участники Сабантуя вместе сплели большую маскировочную сеть, которая будет передана бойцам в зону СВО.
«
"Здесь сегодня собрались люди разных национальностей. Их всех объединяет любовь к нашей Родине. Мы все — россияне, мы все готовы защищать свою страну и радоваться успехам друг друга. Сегодняшний праздник — об этом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Глава региона отметил, что инфраструктура, созданная к Всероссийскому сельскому Сабантую, будет и в последующем служить на благо Вятскополянского района и всей области.
«
"Здесь созданы Вятское и Татарское подворья, проведено электричество, сделаны коммуникации. Есть артезианская вода. Вятскополянский район, город Вятские Поляны, татарская автономия, которая здесь располагается, будут взаимодействовать, совместно определять, каким образом использовать созданную инфраструктуру", - рассказал губернатор.
Он добавил, что на месте проведения Сабантуя может быть построена хорошая туристическая база, и выразил надежду, что эта работа начнется уже в 2025 году.
"Специалисты из регионального министерства экономики будут помогать, сопровождать эти процессы. Чтобы в Вятскоплянском районе появился масштабный туристический объект, привлекательный и для жителей нашей области, и для гостей из других регионов", - сказал Соколов.
Киров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Самую большую школу в Кировской области открыли в столице региона
24 июня, 17:17
 
Кировская областьКировская областьВятские ПоляныВятскополянский районАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала