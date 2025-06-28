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"Выстрел в ногу": на Западе набросились на Рютте после слов о России - РИА Новости, 28.06.2025
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15:59 28.06.2025 (обновлено: 16:46 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/ryutte-2026025549.html
"Выстрел в ногу": на Западе набросились на Рютте после слов о России
"Выстрел в ногу": на Западе набросились на Рютте после слов о России - РИА Новости, 28.06.2025
"Выстрел в ногу": на Западе набросились на Рютте после слов о России
Политика НАТО против России способствует эскалации напряженности между государствами и угрожает мировой безопасности, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:59:00+03:00
2025-06-28T16:46:00+03:00
россия
сша
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марк рютте
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политика НАТО против России способствует эскалации напряженности между государствами и угрожает мировой безопасности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Я уже говорил с вами о словах Марка Рютте о том, что даже когда эта война закончится, нормализации отношений с Россией не будет. Понятно, что он настроен крайне враждебно по отношению к России. Это глупо. Это контрпродуктивно для всей западноевропейской безопасности. Потому что если вы не задумываетесь о том, чтобы улучшить отношения, то что же у вас остается? С вами невозможно даже поговорить, не говоря уже о том, чтобы договориться, и тогда вы создаете потенциальный конфликт, и из этого нет выхода. Это плохо для нашей национальной безопасности, потому что вместо того, чтобы идти по пути, который может снизить напряженность и создать условия, при которых все смогут жить в нормальной обстановке, мы придерживаемся дальнейшей конфронтации. Это, по сути, огнестрельное ранение, нанесенное самим себе. Это выстрел себе в ногу", — сказал он.Полковник отметил, что одной из самых иррациональных и аморальных вещей, которые Запад продолжает делать, является накачивание режима Зеленского оружием и финансовой поддержкой для продолжения конфликта с Россией.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО, заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с Россией.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на участников НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html
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россия, сша, гаага, марк рютте, нато, в мире
Россия, США, Гаага, Марк Рютте, НАТО, В мире
"Выстрел в ногу": на Западе набросились на Рютте после слов о России

Полковник Дэвис: Рютте поступает глупо, разжигая конфликт с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политика НАТО против России способствует эскалации напряженности между государствами и угрожает мировой безопасности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Я уже говорил с вами о словах Марка Рютте о том, что даже когда эта война закончится, нормализации отношений с Россией не будет. Понятно, что он настроен крайне враждебно по отношению к России. Это глупо. Это контрпродуктивно для всей западноевропейской безопасности. Потому что если вы не задумываетесь о том, чтобы улучшить отношения, то что же у вас остается? С вами невозможно даже поговорить, не говоря уже о том, чтобы договориться, и тогда вы создаете потенциальный конфликт, и из этого нет выхода. Это плохо для нашей национальной безопасности, потому что вместо того, чтобы идти по пути, который может снизить напряженность и создать условия, при которых все смогут жить в нормальной обстановке, мы придерживаемся дальнейшей конфронтации. Это, по сути, огнестрельное ранение, нанесенное самим себе. Это выстрел себе в ногу", — сказал он.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО
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Полковник отметил, что одной из самых иррациональных и аморальных вещей, которые Запад продолжает делать, является накачивание режима Зеленского оружием и финансовой поддержкой для продолжения конфликта с Россией.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО, заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на участников НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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