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Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии - РИА Новости, 28.06.2025
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02:15 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/rubl-2025959235.html
Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии
Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии - РИА Новости, 28.06.2025
Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии
На фоне продолжающегося укрепления рубля инвестиции в инструменты в нацвалюте сохранят привлекательность и во втором полугодии, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:15:00+03:00
2025-06-28T02:15:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
россия
инвестиции
рубль
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На фоне продолжающегося укрепления рубля инвестиции в инструменты в нацвалюте сохранят привлекательность и во втором полугодии, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, население и розничные инвесторы по-прежнему будут обращать внимание на банковские депозиты, акции ведущих компаний с интересной дивидендной доходностью и внебиржевой валютный рынок на российских площадках."Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", — отметил эксперт.С учетом продолжающегося укрепления рубля выгодно около 60% сбережений держать на банковском депозите, еще 25% направить на покупку акций и ОФЗ, а еще 15% — в валютный рынок. Все рублевые инструменты сохранят привлекательность как минимум до середины осени, считает Шнейдерман.
https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html
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экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, россия, инвестиции, рубль
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Россия, Инвестиции, Рубль
Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии

Финансист Шнейдерман заявил о привлекательности рублевых инвестиций

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На фоне продолжающегося укрепления рубля инвестиции в инструменты в нацвалюте сохранят привлекательность и во втором полугодии, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
По его словам, население и розничные инвесторы по-прежнему будут обращать внимание на банковские депозиты, акции ведущих компаний с интересной дивидендной доходностью и внебиржевой валютный рынок на российских площадках.
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"Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", — отметил эксперт.
С учетом продолжающегося укрепления рубля выгодно около 60% сбережений держать на банковском депозите, еще 25% направить на покупку акций и ОФЗ, а еще 15% — в валютный рынок. Все рублевые инструменты сохранят привлекательность как минимум до середины осени, считает Шнейдерман.
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ЭкономикаАлександр ШнейдерманАльфа-ФорексРоссияИнвестицииРубль
 
 
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