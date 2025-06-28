https://ria.ru/20250628/rubl-2025959235.html

Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии

Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии - РИА Новости, 28.06.2025

Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии

На фоне продолжающегося укрепления рубля инвестиции в инструменты в нацвалюте сохранят привлекательность и во втором полугодии, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:15:00+03:00

2025-06-28T02:15:00+03:00

2025-06-28T02:15:00+03:00

экономика

александр шнейдерман

альфа-форекс

россия

инвестиции

рубль

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На фоне продолжающегося укрепления рубля инвестиции в инструменты в нацвалюте сохранят привлекательность и во втором полугодии, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, население и розничные инвесторы по-прежнему будут обращать внимание на банковские депозиты, акции ведущих компаний с интересной дивидендной доходностью и внебиржевой валютный рынок на российских площадках."Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", — отметил эксперт.С учетом продолжающегося укрепления рубля выгодно около 60% сбережений держать на банковском депозите, еще 25% направить на покупку акций и ОФЗ, а еще 15% — в валютный рынок. Все рублевые инструменты сохранят привлекательность как минимум до середины осени, считает Шнейдерман.

https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html

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экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, россия, инвестиции, рубль