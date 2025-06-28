https://ria.ru/20250628/rogov-2025973325.html

Рогов высказался о потенциальных кандидатах в президенты Украины

Рогов высказался о потенциальных кандидатах в президенты Украины - РИА Новости, 28.06.2025

Рогов высказался о потенциальных кандидатах в президенты Украины

Среди украинских политиков, ныне живущих на подконтрольной режиму Зеленского территории, и при этом находящихся на свободе, нет кандидатов на пост президента... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:51:00+03:00

2025-06-28T05:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Среди украинских политиков, ныне живущих на подконтрольной режиму Зеленского территории, и при этом находящихся на свободе, нет кандидатов на пост президента страны, которые могли бы проводить независимую политику, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пока я не вижу никого из тех людей, присутствующих на подконтрольной киевскому режиму территории, кто был бы жив, здоров и на свободе и мог бы участвовать в выборах (президента Украины - ред.), кто мог бы реализовывать не то, чтобы независимую политику на Украине, а хотя бы хоть нейтральную, невредную живущим там людям. Все исповедуют абсолютно антигосударственные, антинародные идеи, этого не скрывают, потому что хотят понравиться инвесторам, которые разжигают конфликт и реализовывают сценарий войны до последнего украинца", - ответил Рогов на вопрос РИА Новости о том, кто может стать следующим президентом Украины. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250628/uzhas-2025971582.html

https://ria.ru/20250522/vsu-2018386350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир рогов