Рогов высказался о потенциальных кандидатах в президенты Украины
Рогов: среди украинских политиков нет кандидатов на пост президента
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Среди украинских политиков, ныне живущих на подконтрольной режиму Зеленского территории, и при этом находящихся на свободе, нет кандидатов на пост президента страны, которые могли бы проводить независимую политику, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Пока я не вижу никого из тех людей, присутствующих на подконтрольной киевскому режиму территории, кто был бы жив, здоров и на свободе и мог бы участвовать в выборах (президента Украины - ред.), кто мог бы реализовывать не то, чтобы независимую политику на Украине, а хотя бы хоть нейтральную, невредную живущим там людям. Все исповедуют абсолютно антигосударственные, антинародные идеи, этого не скрывают, потому что хотят понравиться инвесторам, которые разжигают конфликт и реализовывают сценарий войны до последнего украинца", - ответил Рогов на вопрос РИА Новости о том, кто может стать следующим президентом Украины.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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