https://ria.ru/20250628/pvo-2026001963.html
ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки
ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки беспилотников, российская ПВО... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:06:00+03:00
2025-06-28T12:06:00+03:00
2025-06-28T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки беспилотников, российская ПВО сбила 6 бомб и 252 дрона, сообщило в субботу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки
МО РФ: средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника за сутки