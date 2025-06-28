https://ria.ru/20250628/pvo-2026001963.html

ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки

ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.06.2025

ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки беспилотников, российская ПВО... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:06:00+03:00

2025-06-28T12:06:00+03:00

2025-06-28T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки беспилотников, российская ПВО сбила 6 бомб и 252 дрона, сообщило в субботу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф