https://ria.ru/20250628/pvo-2025995712.html

ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами

ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 28.06.2025

ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами

Российская противовоздушная оборона сбила 5 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:54:00+03:00

2025-06-28T10:54:00+03:00

2025-06-28T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 5 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать восьмого июня т.г. в период с 8.00 мск до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Брянской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

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россия, белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)