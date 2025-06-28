https://ria.ru/20250628/pvo-2025995712.html
ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 28.06.2025
ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами
Российская противовоздушная оборона сбила 5 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:54:00+03:00
2025-06-28T10:54:00+03:00
2025-06-28T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786867317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d7e6c2e63c6ed142804af98126836ab.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 5 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать восьмого июня т.г. в период с 8.00 мск до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Брянской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786867317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bb5266bd253af8a37e1a9dbe2ea7ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять украинских БПЛА над российскими регионами
МО РФ: ПВО сбила пять украинских БПЛА над 3 российскими регионами