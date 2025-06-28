https://ria.ru/20250628/pvo-2025959050.html

Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников

Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.06.2025

Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников

Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:17:00+03:00

2025-06-28T00:17:00+03:00

2025-06-28T00:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

беспилотники

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого июня с 20:10 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

республика крым

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, беспилотники