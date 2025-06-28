https://ria.ru/20250628/pvo-2025959050.html
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.06.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:17:00+03:00
2025-06-28T00:17:00+03:00
2025-06-28T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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беспилотники
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого июня с 20:10 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Беспилотники
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за вечер сбили 25 украинских БПЛА над российскими регионами