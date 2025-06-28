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Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 28.06.2025 (обновлено: 00:55 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/pvo-2025959050.html
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.06.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
беспилотники
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого июня с 20:10 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
курская область
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безопасность, россия, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Беспилотники
Силы ПВО за вечер уничтожили 25 украинских беспилотников

Силы ПВО за вечер сбили 25 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Силы ПВО за три с лишним часа ликвидировали 25 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Двадцать седьмого июня с 20:10 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Как уточняется:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орловская областьБеспилотники
 
 
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