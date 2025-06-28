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"Предсказание сбудется": в Турции выступили с громким призывом из-за Путина - РИА Новости, 29.06.2025
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22:49 28.06.2025 (обновлено: 00:12 29.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin-2026064178.html
"Предсказание сбудется": в Турции выступили с громким призывом из-за Путина
"Предсказание сбудется": в Турции выступили с громким призывом из-за Путина - РИА Новости, 29.06.2025
"Предсказание сбудется": в Турции выступили с громким призывом из-за Путина
Владимир Путин отличается уникальными аналитическими навыками, миру следует обратить внимание на его прогнозы, пишет турецкая газета dikGAZETE. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-28T22:49:00+03:00
2025-06-29T00:12:00+03:00
иран
израиль
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин отличается уникальными аналитическими навыками, миру следует обратить внимание на его прогнозы, пишет турецкая газета dikGAZETE."У Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта. Глава российского государства дал понять, что этот конфликт наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне. Владимир Путин впервые так решительно высказался в пользу этой вероятности. Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что все прогнозы Владимира Путина сбываются, а его глубокие идеи обусловлены опытом, который он получил еще до президентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран отрицает военную составляющую атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран работает над разработкой ядерного оружия. Исламская республика ответила на действия еврейского государства ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявив, что нанесла удары по военным объектам.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
https://ria.ru/20250620/voyna-2024396947.html
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иран, израиль, владимир путин, нато, в мире
Иран, Израиль, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Предсказание сбудется": в Турции выступили с громким призывом из-за Путина

DikGAZETE: мировому сообществу стоит прислушаться к словам Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин отличается уникальными аналитическими навыками, миру следует обратить внимание на его прогнозы, пишет турецкая газета dikGAZETE.
Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта. Глава российского государства дал понять, что этот конфликт наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне. Владимир Путин впервые так решительно высказался в пользу этой вероятности. Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной", — говорится в материале.
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Издание подчеркивает, что все прогнозы Владимира Путина сбываются, а его глубокие идеи обусловлены опытом, который он получил еще до президентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран отрицает военную составляющую атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран работает над разработкой ядерного оружия. Исламская республика ответила на действия еврейского государства ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявив, что нанесла удары по военным объектам.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о заключении перемирия. Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
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