https://ria.ru/20250628/putin-2026054664.html

Путин позвонил Кадырову и поздравил с бракосочетанием сына

Путин позвонил Кадырову и поздравил с бракосочетанием сына - РИА Новости, 28.06.2025

Путин позвонил Кадырову и поздравил с бракосочетанием сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин в субботу лично поздравил его с бракосочетанием сына - Адама Кадырова. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T20:55:00+03:00

2025-06-28T20:55:00+03:00

2025-06-28T21:23:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин в субботу лично поздравил его с бракосочетанием сына - Адама Кадырова."Друзья, сегодня в день бракосочетания внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама, мне позвонил уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он лично поздравил меня и Медни Мусаевну с этим важным событием и передал самые тёплые слова поздравлений", - написал Кадыров в Telegram-канале.По словам главы республики, президент пожелал счастья, здоровья и благополучия ему и его семье."Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются", - привел Кадыров слова президента, сказанные ему по телефону.Глава республики поблагодарил Путина за искреннее внимание. По словам Кадырова, особенно его тронуло то, что, несмотря на колоссальную занятость государственными делами, президент нашёл время, чтобы лично позвонить и поздравить его."Это дорогого стоит. Такие моменты остаются в сердце на всю жизнь", - подчеркнул он.Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года он также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, он стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.

https://ria.ru/20250627/adam--2025877851.html

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владимир путин, рамзан кадыров, россия, общество