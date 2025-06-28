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Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова - РИА Новости, 28.06.2025
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18:32 28.06.2025 (обновлено: 22:24 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin-2026041140.html
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова - РИА Новости, 28.06.2025
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
В Москве состоялась неофициальная встреча президента России Владимира Путина с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности Чеченской Республики Адамом... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:32:00+03:00
2025-06-28T22:24:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн — РИА Новости. В Москве состоялась неофициальная встреча президента России Владимира Путина с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности Чеченской Республики Адамом Кадыровым, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова — третьего сына главы Чечни. Позже Рамзан Кадыров рассказал о "личном поздравлении" Путина с женитьбой Адама Кадырова и выразил благодарность. По его словам, Путин принял в Москве секретаря Совета Безопасности ЧР, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Он отметил, что, несмотря на "сравнительно небольшой жизненный путь", он уже проявил себя как "ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу". "Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране", — сообщил Дудаев в Telegram-канале. Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца, Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу Безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
https://ria.ru/20250628/kadyrov--2026007136.html
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москва, россия, адам кадыров, владимир путин, рамзан кадыров, ахмед дудаев, общество
Москва, Россия, Адам Кадыров, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Общество
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Дудаев: Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн — РИА Новости. В Москве состоялась неофициальная встреча президента России Владимира Путина с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности Чеченской Республики Адамом Кадыровым, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова — третьего сына главы Чечни. Позже Рамзан Кадыров рассказал о "личном поздравлении" Путина с женитьбой Адама Кадырова и выразил благодарность.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама
Вчера, 12:58
По его словам, Путин принял в Москве секретаря Совета Безопасности ЧР, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Он отметил, что, несмотря на "сравнительно небольшой жизненный путь", он уже проявил себя как "ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу".
"Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране", — сообщил Дудаев в Telegram-канале.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца, Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу Безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится
27 июня, 16:42
 
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