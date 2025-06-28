https://ria.ru/20250628/putin-2026038286.html

Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала

Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала - РИА Новости, 28.06.2025

Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025 и отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:58:00+03:00

2025-06-28T17:58:00+03:00

2025-06-28T17:58:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025 и отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Кремле на Всероссийском выпускном балу – 2025. Сегодня у вас праздничный, торжественный и немного грустный день. Позади неповторимая школьная пора, и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. Поздравляю вас с этим большим, важным для каждого человека событием... От души желаю, чтобы все ваши жизненные и профессиональные планы обязательно осуществились, чтобы сбылись самые заветные мечты. Ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине – России", - говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность в том, что сколько бы лет ни прошло, выпускники всегда с особыми чувствами, теплом и благодарностью будут вспоминать родную школу, верных товарищей, с которыми совсем недавно вместе готовились к выпускным экзаменам. И конечно, любимых педагогов и наставников. Все эти годы преподаватели были рядом, радовались достижениям своих учеников и студентов, помогали мудрыми советами, учили ценить дружбу, поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании, и в любых ситуациях оставаться честными и порядочными людьми. "Ещё раз с праздником. В добрый час!" - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250628/shkolniki-2025961679.html

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общество, владимир путин, россия