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Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала
Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025 и отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T17:58:00+03:00
2025-06-28T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025 и отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Кремле на Всероссийском выпускном балу – 2025. Сегодня у вас праздничный, торжественный и немного грустный день. Позади неповторимая школьная пора, и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. Поздравляю вас с этим большим, важным для каждого человека событием... От души желаю, чтобы все ваши жизненные и профессиональные планы обязательно осуществились, чтобы сбылись самые заветные мечты. Ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине – России", - говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность в том, что сколько бы лет ни прошло, выпускники всегда с особыми чувствами, теплом и благодарностью будут вспоминать родную школу, верных товарищей, с которыми совсем недавно вместе готовились к выпускным экзаменам. И конечно, любимых педагогов и наставников. Все эти годы преподаватели были рядом, радовались достижениям своих учеников и студентов, помогали мудрыми советами, учили ценить дружбу, поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании, и в любых ситуациях оставаться честными и порядочными людьми. "Ещё раз с праздником. В добрый час!" - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250628/shkolniki-2025961679.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала
Путин: энтузиазм и энергия молодости очень нужны России
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025 и отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Приветствую вас в Кремле на Всероссийском выпускном балу – 2025. Сегодня у вас праздничный, торжественный и немного грустный день. Позади неповторимая школьная пора, и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. Поздравляю вас с этим большим, важным для каждого человека событием... От души желаю, чтобы все ваши жизненные и профессиональные планы обязательно осуществились, чтобы сбылись самые заветные мечты. Ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине – России", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что сколько бы лет ни прошло, выпускники всегда с особыми чувствами, теплом и благодарностью будут вспоминать родную школу, верных товарищей, с которыми совсем недавно вместе готовились к выпускным экзаменам. И конечно, любимых педагогов и наставников. Все эти годы преподаватели были рядом, радовались достижениям своих учеников и студентов, помогали мудрыми советами, учили ценить дружбу, поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании, и в любых ситуациях оставаться честными и порядочными людьми.
"Ещё раз с праздником. В добрый час!" - добавил глава государства.