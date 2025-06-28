https://ria.ru/20250628/putin-2026026128.html

Путин оценил открытие молодежных центров в новых регионах

Путин оценил открытие молодежных центров в новых регионах - РИА Новости, 28.06.2025

Путин оценил открытие молодежных центров в новых регионах

Президент России Владимир Путин положительно оценил открытие в новых регионах РФ молодежных центров, поскольку они вливаются в общую работу по развитию регионов РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:04:00+03:00

2025-06-28T16:04:00+03:00

2025-06-28T16:04:00+03:00

общество

россия

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил открытие в новых регионах РФ молодежных центров, поскольку они вливаются в общую работу по развитию регионов и страны. Глава государства в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к Дню молодежи. В честь праздника будет открыто шесть новых молодежных центров в регионах России, в том числе творческий посёлок "Счастливцево" в Херсонской области, ставший филиалом арт-кластера "Таврида". "Здорово, что в наших исторических территориях появляются такие центры для молодых людей. Они вливаются в общую работу по воспитанию, в общую работу по развитию и каждого конкретного человека, региона и страны в целом", - сказал Путин. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

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общество, россия, херсонская область , владимир путин