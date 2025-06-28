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Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии - РИА Новости, 28.06.2025
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15:53 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin-2026024411.html
Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии
Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии - РИА Новости, 28.06.2025
Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии
Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:53:00+03:00
2025-06-28T15:53:00+03:00
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абхазия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин. В открытии молодежных комплексов в регионах РФ приняла участие резидент арт-кластера "Таврида" из Абхазии, которая рассказала что на "Тавриде" сегодня завершилась арт-школа "Маршруты Абхазии", в которой приняли участие 90 представителей республики. "Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты, и непросто контакты, а создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили бы пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и укрепляли бы связи между Россией и Абхазией. Это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и наших отношений", - сказал Путин, говоря о контактах молодежи РФ и Абхазии.
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россия, абхазия, владимир путин, общество
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии

Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин.
В открытии молодежных комплексов в регионах РФ приняла участие резидент арт-кластера "Таврида" из Абхазии, которая рассказала что на "Тавриде" сегодня завершилась арт-школа "Маршруты Абхазии", в которой приняли участие 90 представителей республики.
"Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты, и непросто контакты, а создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили бы пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и укрепляли бы связи между Россией и Абхазией. Это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и наших отношений", - сказал Путин, говоря о контактах молодежи РФ и Абхазии.
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