https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей - РИА Новости, 28.06.2025
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей
Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:25:00+03:00
2025-06-28T15:25:00+03:00
2025-06-28T15:25:00+03:00
общество
россия
новый уренгой
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей, поскольку только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее страны. "Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны - поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России", - сказал Путин девушке из Нового Уренгоя, муж которой находится в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html
россия
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый уренгой, владимир путин
Общество, Россия, Новый Уренгой, Владимир Путин
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей
Путин: только активная работа с молодежью обеспечит будущее России