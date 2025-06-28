https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html

Путин назвал работу с молодежью боевой задачей

Путин назвал работу с молодежью боевой задачей - РИА Новости, 28.06.2025

Путин назвал работу с молодежью боевой задачей

Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:25:00+03:00

2025-06-28T15:25:00+03:00

2025-06-28T15:25:00+03:00

общество

россия

новый уренгой

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей, поскольку только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее страны. "Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны - поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России", - сказал Путин девушке из Нового Уренгоя, муж которой находится в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html

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общество, россия, новый уренгой, владимир путин