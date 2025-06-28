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Путин назвал работу с молодежью боевой задачей - РИА Новости, 28.06.2025
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15:25 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей - РИА Новости, 28.06.2025
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей
Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:25:00+03:00
2025-06-28T15:25:00+03:00
общество
россия
новый уренгой
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей, поскольку только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее страны. "Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны - поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России", - сказал Путин девушке из Нового Уренгоя, муж которой находится в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html
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общество, россия, новый уренгой, владимир путин
Общество, Россия, Новый Уренгой, Владимир Путин
Путин назвал работу с молодежью боевой задачей

Путин: только активная работа с молодежью обеспечит будущее России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал работу с молодежью боевой задачей, поскольку только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее страны.
"Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны - поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России", - сказал Путин девушке из Нового Уренгоя, муж которой находится в зоне специальной военной операции.
Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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