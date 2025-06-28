https://ria.ru/20250628/putin-2026020663.html

Путин рассказал, что работал в студенческом отряде

Путин рассказал, что работал в студенческом отряде - РИА Новости, 28.06.2025

Путин рассказал, что работал в студенческом отряде

Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:16:00+03:00

2025-06-28T15:16:00+03:00

2025-06-28T15:16:00+03:00

общество

россия

владимир путин

день молодежи россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. "Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность", - сказал Путин в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.

https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день молодежи россии