https://ria.ru/20250628/putin-2026020663.html
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде - РИА Новости, 28.06.2025
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде
Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:16:00+03:00
2025-06-28T15:16:00+03:00
2025-06-28T15:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. "Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность", - сказал Путин в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день молодежи россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День молодежи России
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде
Путин был рядовым бойцом трудового студенческого отряда