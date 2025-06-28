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Путин рассказал, что работал в студенческом отряде - РИА Новости, 28.06.2025
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15:16 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin-2026020663.html
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде - РИА Новости, 28.06.2025
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде
Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:16:00+03:00
2025-06-28T15:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда. "Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность", - сказал Путин в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
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общество, россия, владимир путин, день молодежи россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День молодежи России
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде

Путин был рядовым бойцом трудового студенческого отряда

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.
"Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность", - сказал Путин в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДень молодежи России
 
 
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