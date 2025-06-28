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Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства - РИА Новости, 28.06.2025
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14:50 28.06.2025 (обновлено: 14:55 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin-2026017472.html
Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства
Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства - РИА Новости, 28.06.2025
Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства
Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства, именно молодежь - основная движущая сила многих добровольческих начинаний, заявил президент РФ РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:50:00+03:00
2025-06-28T14:55:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства, именно молодежь - основная движущая сила многих добровольческих начинаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что именно молодые люди, их энергия и желание служить своему народу и стране - основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250628/putin-2026015928.html
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Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах
Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства

Путин: Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства, именно молодежь - основная движущая сила многих добровольческих начинаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что именно молодые люди, их энергия и желание служить своему народу и стране - основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин отметил вклад молодежи в развитие страны
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