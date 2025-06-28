https://ria.ru/20250628/putin-2026017472.html

Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства

Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства - РИА Новости, 28.06.2025

Путин призвал оказывать поддержку развитию волонтерства

Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства, именно молодежь - основная движущая сила многих добровольческих начинаний, заявил президент РФ РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:50:00+03:00

2025-06-28T14:50:00+03:00

2025-06-28T14:55:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства, именно молодежь - основная движущая сила многих добровольческих начинаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что именно молодые люди, их энергия и желание служить своему народу и стране - основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015928.html

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Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах 2025-06-28T14:50 true PT1M20S

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россия, общество, владимир путин