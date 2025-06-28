https://ria.ru/20250628/putin-2026015928.html

Путин отметил вклад молодежи в развитие страны

Путин отметил вклад молодежи в развитие страны - РИА Новости, 28.06.2025

Путин отметил вклад молодежи в развитие страны

Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:44:00+03:00

2025-06-28T14:44:00+03:00

2025-06-28T14:44:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с вами, при вашем активном участии страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

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россия, владимир путин, общество