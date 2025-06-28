https://ria.ru/20250628/putin-2026015500.html

Концерн "Калашников" показал снайперскую винтовку, из которой стрелял Путин

Концерн "Калашников" показал снайперскую винтовку, из которой стрелял Путин - РИА Новости, 28.06.2025

Концерн "Калашников" показал снайперскую винтовку, из которой стрелял Путин

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев показал снайперскую винтовку Чукавина, из которой ранее стрелял президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:41:00+03:00

2025-06-28T14:41:00+03:00

2025-06-28T14:55:00+03:00

владимир путин

сергей уржумцев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев показал снайперскую винтовку Чукавина, из которой ранее стрелял президент России Владимир Путин. В сентябре 2018 года Путин после осмотра галереи для снайперской стрельбы в парке "Патриот" пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров. "Это один из самых первых образцов, который датирован 2016 годом. Именно из этого образца стрелял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал Уржумцев в сюжете телеканала "Россия 24", держа в руках снайперскую винтовку Чукавина. "Президент уверенно поражал все мишени, которые были на тот момент", - подчеркнул Уржумцев. По словам главного конструктора "Калашникова", в конструкцию этой винтовки с тех пор были внесены большие изменения. "Тем не менее, вот этот образец навечно останется в музее концерна "Калашников" в качестве напоминания, с чего этот проект начинался", - отметил Уржумцев.

https://ria.ru/20250526/putin-2019174819.html

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025192677.html

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владимир путин, сергей уржумцев, россия, патриот, общество