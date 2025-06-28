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Путин пообщается с представителями молодежных организаций - РИА Новости, 28.06.2025
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00:09 28.06.2025 (обновлено: 00:10 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin-2025958862.html
Путин пообщается с представителями молодежных организаций
Путин пообщается с представителями молодежных организаций - РИА Новости, 28.06.2025
Путин пообщается с представителями молодежных организаций
Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:09:00+03:00
2025-06-28T00:10:00+03:00
россия
общество
омск
пермь
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций, сообщила пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого июня, в День молодёжи, президент в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодёжных центров в шести российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече будет также уделено внимание фестивалям "День молодёжи", главными площадками которых станут Омск и Пермь - молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых".
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
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россия, общество, омск, пермь, владимир путин
Россия, Общество, Омск, Пермь, Владимир Путин
Путин пообщается с представителями молодежных организаций

Путин примет участие в открытии молодежных центров в российских регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций, сообщила пресс-служба Кремля.
"Двадцать восьмого июня, в День молодёжи, президент в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодёжных центров в шести российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече будет также уделено внимание фестивалям "День молодёжи", главными площадками которых станут Омск и Пермь - молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых".
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