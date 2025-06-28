https://ria.ru/20250628/putin-2025958862.html

Путин пообщается с представителями молодежных организаций

Путин пообщается с представителями молодежных организаций - РИА Новости, 28.06.2025

Путин пообщается с представителями молодежных организаций

Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:09:00+03:00

2025-06-28T00:09:00+03:00

2025-06-28T00:10:00+03:00

россия

общество

омск

пермь

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций, сообщила пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого июня, в День молодёжи, президент в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодёжных центров в шести российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече будет также уделено внимание фестивалям "День молодёжи", главными площадками которых станут Омск и Пермь - молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых".

https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html

россия

омск

пермь

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Дарья Буймова

россия, общество, омск, пермь, владимир путин