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Путин поздравил выпускников российских школ - РИА Новости, 28.06.2025
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00:06 28.06.2025 (обновлено: 04:26 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
Путин поздравил выпускников российских школ
Путин поздравил выпускников российских школ - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поздравил выпускников российских школ
Президент России Владимир Путин обратился к школьникам, завершающих обучение, и поздравил их с выпускным. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:06:00+03:00
2025-06-28T04:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
школа
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к школьникам, завершающих обучение, и поздравил их с выпускным."Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты", — сказал Путин в видеообращении.Другие заявления президента:&quot;Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам! В добрый час!&quot; — заключил российский лидер.
https://ria.ru/20250622/putin-2024665326.html
https://ria.ru/20250611/putina-2022190378.html
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"Успехов вам, в добрый час". Путин поздравил выпускников с окончанием школы
"Успехов вам, в добрый час". Путин поздравил выпускников с окончанием школы.
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общество, россия, владимир путин, школа
Общество, Россия, Владимир Путин, Школа
Путин поздравил выпускников российских школ

Путин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и верить в себя

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к школьникам, завершающих обучение, и поздравил их с выпускным.
"Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты", — сказал Путин в видеообращении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин
22 июня, 16:29
Другие заявления президента:
  • Путин посоветовал выпускникам верить в себя, а также пожелал найти свое призвание и по максимуму раскрыть способности и таланты;
  • указал на важность роли педагогов и выразил уверенность, что у их бывших подопечных останутся теплые воспоминания о них;
  • перед выпускниками открыты широкие возможности;
  • глава государства посоветовал обратить внимание на пример молодых россиян, которые уже сейчас работают на благо родины.
«

"Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам! В добрый час!" — заключил российский лидер.

Выпускные в российских школах в этом году проходят 28 июня.

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