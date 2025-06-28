Путин поздравил выпускников российских школ
Путин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и верить в себя
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к школьникам, завершающих обучение, и поздравил их с выпускным.
"Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты", — сказал Путин в видеообращении.
Другие заявления президента:
- Путин посоветовал выпускникам верить в себя, а также пожелал найти свое призвание и по максимуму раскрыть способности и таланты;
- указал на важность роли педагогов и выразил уверенность, что у их бывших подопечных останутся теплые воспоминания о них;
- перед выпускниками открыты широкие возможности;
- глава государства посоветовал обратить внимание на пример молодых россиян, которые уже сейчас работают на благо родины.
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"Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам! В добрый час!" — заключил российский лидер.
Выпускные в российских школах в этом году проходят 28 июня.