https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html

Путин поздравил выпускников российских школ

Путин поздравил выпускников российских школ - РИА Новости, 28.06.2025

Путин поздравил выпускников российских школ

Президент России Владимир Путин обратился к школьникам, завершающих обучение, и поздравил их с выпускным. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:06:00+03:00

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2025-06-28T04:26:00+03:00

общество

россия

владимир путин

школа

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к школьникам, завершающих обучение, и поздравил их с выпускным."Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты", — сказал Путин в видеообращении.Другие заявления президента:"Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам! В добрый час!" — заключил российский лидер.

https://ria.ru/20250622/putin-2024665326.html

https://ria.ru/20250611/putina-2022190378.html

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"Успехов вам, в добрый час". Путин поздравил выпускников с окончанием школы "Успехов вам, в добрый час". Путин поздравил выпускников с окончанием школы. 2025-06-28T00:06 true PT2M56S

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, школа