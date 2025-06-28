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Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 28.06.2025 (обновлено: 16:14 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/putin--2026026311.html
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями - РИА Новости, 28.06.2025
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями
Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:07:00+03:00
2025-06-28T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями. Президент РФ в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням". "Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250628/putin-2026023067.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями

Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии новых молодёжных центров в регионах
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии новых молодёжных центров в регионах - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии новых молодёжных центров в регионах
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями.
Президент РФ в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням".
"Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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