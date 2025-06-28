https://ria.ru/20250628/putin--2026026311.html

Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями

Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями - РИА Новости, 28.06.2025

Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями

Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:07:00+03:00

2025-06-28T16:07:00+03:00

2025-06-28T16:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями. Президент РФ в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням". "Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250628/putin-2026023067.html

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2025

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владимир путин, россия, общество