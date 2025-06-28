https://ria.ru/20250628/putin--2026026311.html
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями - РИА Новости, 28.06.2025
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями
Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:07:00+03:00
2025-06-28T16:07:00+03:00
2025-06-28T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями. Президент РФ в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням". "Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250628/putin-2026023067.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями
Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями