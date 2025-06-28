https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html

ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области

ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области - РИА Новости, 28.06.2025

ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области

Российские военные нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:57:00+03:00

2025-06-28T09:57:00+03:00

2025-06-28T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

харьковская область

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сергей лебедев

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сумская область, четыре удара. Цели: позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. (Зафиксирован. — Прим. ред.) прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным", — заявил собеседник агентства.Также армия ударила по военной логистике противника в Харьковской области, поражены пункт переброски БПЛА и складское помещение в пригороде Чугуева.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025666663.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

харьковская область

чугуев

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сумская область, харьковская область, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность