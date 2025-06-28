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ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 28.06.2025 (обновлено: 10:40 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области - РИА Новости, 28.06.2025
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области
Российские военные нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:57:00+03:00
2025-06-28T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
чугуев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сумская область, четыре удара. Цели: позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. (Зафиксирован. — Прим. ред.) прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным", — заявил собеседник агентства.Также армия ударила по военной логистике противника в Харьковской области, поражены пункт переброски БПЛА и складское помещение в пригороде Чугуева.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025666663.html
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сумская область
харьковская область
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сумская область, харьковская область, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Чугуев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области

ВС России нанесли удары по наемникам и ДРГ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область, четыре удара. Цели: позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. (Зафиксирован. — Прим. ред.) прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным", — заявил собеседник агентства.
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Также армия ударила по военной логистике противника в Харьковской области, поражены пункт переброски БПЛА и складское помещение в пригороде Чугуева.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьХарьковская областьЧугуевСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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