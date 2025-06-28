В Приангарье проходит культурно-спортивный праздник Сур-Харбан
В культурно-спортивном празднике Сур-Харбан-2025 участвуют более 700 спортсменов
© Фото : Правительство Иркутской областиТоржественное открытие областного культурно-спортивного праздника "Сур-Харбан-2025" в селе Оса Иркутской области
Торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника "Сур-Харбан-2025" в селе Оса Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. В культурно-спортивном празднике Сур-Харбан-2025, который проходит в Приангарье, принимают участие более 700 спортсменов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Приангарье в селе Оса состоялось торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан-2025. В этом году команды будут защищать честь семи территорий – шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО) и соседнего Ольхонского района. В церемонии открытия мероприятия приняли участие глава региона Игорь Кобзев, участник специальной военной операции, Герой России Сергей Степанов, генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо, председатель Всебурятской ассоциации развития культуры Чимит Бальжинимаев и другие.
В своем приветственном слове Кобзев отметил, что культурно-спортивный праздник Сур-Харбан-2025 проходит в Год Защитника Отечества и посвящен 80-летию Великой Победы. На главной сцене праздника были показаны кадры из документальных фильмов о Великой Отечественной войне и работе в тылу. В период с 1941 по 1945 годы из Усть-Ордынского Бурятского округа на фронт было призвано 22 630 человек, 5801 человек не вернулся домой. Округ внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. В рамках программы военных займов было собрано 67 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости примерно пятисот танков. На строительство самолетов и танковых колонн было собрано более 43 миллионов рублей. История повторяется, и сегодня жители УОБО буквально с первых суток специальной военной операции начали организовываться в волонтерские движения, которые действуют практически в каждом сельском поселении округа. Сегодня в рядах защитников страны более трех тысяч жителей округа приняли и принимают участие в специальной военной операции.
В театрализованном представлении на открытии Сур-Харбана были задействованы более 20 народных фольклорных и хореографических коллективов разных народов, проживающих на территории УОБО. Одной из самых масштабных композиций стал "Бессмертный полк", в котором приняли участие 258 человек. Они несли портреты участников Великой Отечественной войны из всех шести районов округа.
"После торжественного открытия на спортивных площадках Сур-Харбана стартовали соревнования. В 11 видах спортивной программы состязаются более 700 спортсменов, а судейский корпус представляют 75 опытных спортивных судей", - говорится в сообщении.
Кроме того, пройдет конкурс патриотической песни, в котором примут участие хоровые коллективы и сольные исполнители песен – свыше 170 человек.