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В Приангарье проходит культурно-спортивный праздник Сур-Харбан - РИА Новости, 28.06.2025
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Иркутская область
 
12:54 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/prazdnik-2026006918.html
В Приангарье проходит культурно-спортивный праздник Сур-Харбан
В Приангарье проходит культурно-спортивный праздник Сур-Харбан - РИА Новости, 28.06.2025
В Приангарье проходит культурно-спортивный праздник Сур-Харбан
В культурно-спортивном празднике Сур-Харбан-2025, который проходит в Приангарье, принимают участие более 700 спортсменов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:54:00+03:00
2025-06-28T12:54:00+03:00
иркутская область
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оса
ольхонский район
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. В культурно-спортивном празднике Сур-Харбан-2025, который проходит в Приангарье, принимают участие более 700 спортсменов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Приангарье в селе Оса состоялось торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан-2025. В этом году команды будут защищать честь семи территорий – шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО) и соседнего Ольхонского района. В церемонии открытия мероприятия приняли участие глава региона Игорь Кобзев, участник специальной военной операции, Герой России Сергей Степанов, генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо, председатель Всебурятской ассоциации развития культуры Чимит Бальжинимаев и другие. В своем приветственном слове Кобзев отметил, что культурно-спортивный праздник Сур-Харбан-2025 проходит в Год Защитника Отечества и посвящен 80-летию Великой Победы. На главной сцене праздника были показаны кадры из документальных фильмов о Великой Отечественной войне и работе в тылу. В период с 1941 по 1945 годы из Усть-Ордынского Бурятского округа на фронт было призвано 22 630 человек, 5801 человек не вернулся домой. Округ внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. В рамках программы военных займов было собрано 67 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости примерно пятисот танков. На строительство самолетов и танковых колонн было собрано более 43 миллионов рублей. История повторяется, и сегодня жители УОБО буквально с первых суток специальной военной операции начали организовываться в волонтерские движения, которые действуют практически в каждом сельском поселении округа. Сегодня в рядах защитников страны более трех тысяч жителей округа приняли и принимают участие в специальной военной операции. В театрализованном представлении на открытии Сур-Харбана были задействованы более 20 народных фольклорных и хореографических коллективов разных народов, проживающих на территории УОБО. Одной из самых масштабных композиций стал "Бессмертный полк", в котором приняли участие 258 человек. Они несли портреты участников Великой Отечественной войны из всех шести районов округа. "После торжественного открытия на спортивных площадках Сур-Харбана стартовали соревнования. В 11 видах спортивной программы состязаются более 700 спортсменов, а судейский корпус представляют 75 опытных спортивных судей", - говорится в сообщении. Кроме того, пройдет конкурс патриотической песни, в котором примут участие хоровые коллективы и сольные исполнители песен – свыше 170 человек.
https://ria.ru/20250329/festival-2008162981.html
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иркутская область, оса , ольхонский район, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Оса , Ольхонский район, Игорь Кобзев
В Приангарье проходит культурно-спортивный праздник Сур-Харбан

В культурно-спортивном празднике Сур-Харбан-2025 участвуют более 700 спортсменов

© Фото : Правительство Иркутской областиТоржественное открытие областного культурно-спортивного праздника "Сур-Харбан-2025" в селе Оса Иркутской области
Торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан-2025 в селе Оса Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Правительство Иркутской области
Торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника "Сур-Харбан-2025" в селе Оса Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. В культурно-спортивном празднике Сур-Харбан-2025, который проходит в Приангарье, принимают участие более 700 спортсменов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Приангарье в селе Оса состоялось торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан-2025. В этом году команды будут защищать честь семи территорий – шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО) и соседнего Ольхонского района. В церемонии открытия мероприятия приняли участие глава региона Игорь Кобзев, участник специальной военной операции, Герой России Сергей Степанов, генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо, председатель Всебурятской ассоциации развития культуры Чимит Бальжинимаев и другие.
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В своем приветственном слове Кобзев отметил, что культурно-спортивный праздник Сур-Харбан-2025 проходит в Год Защитника Отечества и посвящен 80-летию Великой Победы. На главной сцене праздника были показаны кадры из документальных фильмов о Великой Отечественной войне и работе в тылу. В период с 1941 по 1945 годы из Усть-Ордынского Бурятского округа на фронт было призвано 22 630 человек, 5801 человек не вернулся домой. Округ внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. В рамках программы военных займов было собрано 67 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости примерно пятисот танков. На строительство самолетов и танковых колонн было собрано более 43 миллионов рублей. История повторяется, и сегодня жители УОБО буквально с первых суток специальной военной операции начали организовываться в волонтерские движения, которые действуют практически в каждом сельском поселении округа. Сегодня в рядах защитников страны более трех тысяч жителей округа приняли и принимают участие в специальной военной операции.
В театрализованном представлении на открытии Сур-Харбана были задействованы более 20 народных фольклорных и хореографических коллективов разных народов, проживающих на территории УОБО. Одной из самых масштабных композиций стал "Бессмертный полк", в котором приняли участие 258 человек. Они несли портреты участников Великой Отечественной войны из всех шести районов округа.
"После торжественного открытия на спортивных площадках Сур-Харбана стартовали соревнования. В 11 видах спортивной программы состязаются более 700 спортсменов, а судейский корпус представляют 75 опытных спортивных судей", - говорится в сообщении.
Кроме того, пройдет конкурс патриотической песни, в котором примут участие хоровые коллективы и сольные исполнители песен – свыше 170 человек.
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Иркутская областьИркутская областьОсаОльхонский районИгорь Кобзев
 
 
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