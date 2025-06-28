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Вильфанд рассказал о погоде в центре России 30 июня и 1 июля - РИА Новости, 28.06.2025
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02:10 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/pogoda-2025964844.html
Вильфанд рассказал о погоде в центре России 30 июня и 1 июля
Вильфанд рассказал о погоде в центре России 30 июня и 1 июля - РИА Новости, 28.06.2025
Вильфанд рассказал о погоде в центре России 30 июня и 1 июля
Температура в центре европейской России 30 июня и 1 июля прогнозируется на 4 градуса ниже нормы, погода для этого периода будет одной из самых холодных в XXI... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:10:00+03:00
2025-06-28T02:10:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура в центре европейской России 30 июня и 1 июля прогнозируется на 4 градуса ниже нормы, погода для этого периода будет одной из самых холодных в XXI веке, ночью ожидается от 5 до 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на выходных в Москве и соседней с ней областях прогнозируется погода преимущественно без осадков, температура будет в районе 22 градусов, однако уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание, пойдет интенсивный дождь. "И 30 июня, и 1 июля температура будет на 4 градуса ниже нормы. Это холодная погода, этот период будет один из самых холодных в нынешнем веке. Минимальная ночная температура для 30 июня была 5 градусов в 1879 году, а в понедельник в Московском регионе прогнозируется от 5 до 10 градусов, и день совсем не жаркий – от 13 до 18, во вторник тоже прохладная погода", - сказал Вильфанд.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в центре России 30 июня и 1 июля

Вильфанд: погода 1 июля в центре России будет одной из самых холодных в XXI веке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура в центре европейской России 30 июня и 1 июля прогнозируется на 4 градуса ниже нормы, погода для этого периода будет одной из самых холодных в XXI веке, ночью ожидается от 5 до 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на выходных в Москве и соседней с ней областях прогнозируется погода преимущественно без осадков, температура будет в районе 22 градусов, однако уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание, пойдет интенсивный дождь.
"И 30 июня, и 1 июля температура будет на 4 градуса ниже нормы. Это холодная погода, этот период будет один из самых холодных в нынешнем веке. Минимальная ночная температура для 30 июня была 5 градусов в 1879 году, а в понедельник в Московском регионе прогнозируется от 5 до 10 градусов, и день совсем не жаркий – от 13 до 18, во вторник тоже прохладная погода", - сказал Вильфанд.
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ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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