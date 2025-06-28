https://ria.ru/20250628/podrostki-2026068056.html
Исследование показало, в какой сфере чаще всего трудятся подростки
Исследование показало, в какой сфере чаще всего трудятся подростки - РИА Новости, 28.06.2025
Исследование показало, в какой сфере чаще всего трудятся подростки
Российские работодатели чаще всего за прошедшие полгода приглашали подростков на собеседования по работе, которая связана с продажами и обслуживанием клиентов,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T23:32:00+03:00
2025-06-28T23:32:00+03:00
2025-06-28T23:32:00+03:00
россия
трудоустройство
headhunter
общество
занятость
подростки
работа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские работодатели чаще всего за прошедшие полгода приглашали подростков на собеседования по работе, которая связана с продажами и обслуживанием клиентов, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Охотнее всего компании приглашают молодежь до 18 лет на вакансии из профессиональных областей "Продажи, обслуживание клиентов" (1,1 миллиона приглашений), "Домашний, обслуживающий персонал" (0,6 миллиона), "Розничная торговля" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 0,5 миллиона), "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Административный персонал" (по 0,4 миллиона)", - говорится в результатах исследования. Согласно данным, в период с января по июнь этого года, работодатели отправили молодым людям от 14 до 18 лет 3,4 миллиона приглашений на прохождение собеседования для трудоустройства. Это составляет 2,7% от общего числа приглашений. Этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта в сравнении с прошлым годом. "В разрезе регионов активнее всего рассматривают юных кандидатов работодатели из Сахалинской области - здесь на долю приглашений данной возрастной группы приходится 4,2%, Республики Саха и Приморского края (по 4,0%), Чеченской республики (3,8%), Томской области (3,7%), Хабаровского края (3,6%), Кемеровской и Омской областей (по 3,5%), Красноярского края и Новосибирской области (по 3,4%). Реже всего подростков готовы рассматривать работодатели из Чукотского АО - всего 0,4% приглашений на вакансии отправлены молодым кандидатам", - уточняется в данных. При этом среди требований к кандидатам в этом возрасте в основном указывают "работу в команде", "деловое общение", "обучение и развитие", "активные продажи" и "ответственность". Также требуется быть пользователем ПК, уметь выкладывать товары, проводить кассовые операции и заключать договоры, а также обладать навыками мерчендайзинга и поиска информации в интернете.
https://ria.ru/20250628/bezrabotnye-1599982658.html
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россия, трудоустройство, headhunter, общество, занятость, подростки, работа
Россия, трудоустройство, HeadHunter, Общество, Занятость, Подростки, Работа
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские работодатели чаще всего за прошедшие полгода приглашали подростков на собеседования по работе, которая связана с продажами и обслуживанием клиентов, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Охотнее всего компании приглашают молодежь до 18 лет на вакансии из профессиональных областей "Продажи, обслуживание клиентов" (1,1 миллиона приглашений), "Домашний, обслуживающий персонал" (0,6 миллиона), "Розничная торговля" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 0,5 миллиона), "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Административный персонал" (по 0,4 миллиона)", - говорится в результатах исследования.
Согласно данным, в период с января по июнь этого года, работодатели отправили молодым людям от 14 до 18 лет 3,4 миллиона приглашений на прохождение собеседования для трудоустройства. Это составляет 2,7% от общего числа приглашений. Этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта в сравнении с прошлым годом.
"В разрезе регионов активнее всего рассматривают юных кандидатов работодатели из Сахалинской области
- здесь на долю приглашений данной возрастной группы приходится 4,2%, Республики Саха и Приморского края
(по 4,0%), Чеченской республики (3,8%), Томской области
(3,7%), Хабаровского края (3,6%), Кемеровской и Омской областей
(по 3,5%), Красноярского края и Новосибирской области
(по 3,4%). Реже всего подростков готовы рассматривать работодатели из Чукотского АО - всего 0,4% приглашений на вакансии отправлены молодым кандидатам", - уточняется в данных.
При этом среди требований к кандидатам в этом возрасте в основном указывают "работу в команде", "деловое общение", "обучение и развитие", "активные продажи" и "ответственность". Также требуется быть пользователем ПК, уметь выкладывать товары, проводить кассовые операции и заключать договоры, а также обладать навыками мерчендайзинга и поиска информации в интернете.