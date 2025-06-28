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Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню

Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню - РИА Новости, 28.06.2025

Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню

Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:09:00+03:00

2025-06-28T16:09:00+03:00

2025-06-28T16:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

геническ

херсонская область

владимир путин

день молодежи россии

общество

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из Геническа Херсонской области Сергей Нихаенко рассказал Путину, что является участником СВО, а также пишет песни, которые сейчас популярны на фронте. Президент попросил его что-нибудь исполнить, если у того под рукой есть инструмент. "Я смогу исполнить "а капелла", если вы не против… Песня "Высота" посвящается моим парням", - ответил Нихаенко. "Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое", - сказал Путин после окончания песни.

https://ria.ru/20250612/stikhi-2022520901.html

россия

геническ

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фронтовая песня участника видеоконференции с Путиным Фронтовая песня участника видеоконференции с Путиным 2025-06-28T16:09 true PT1M29S

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Ольга Фомченкова

россия, геническ, херсонская область , владимир путин, день молодежи россии, общество