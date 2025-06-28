Рейтинг@Mail.ru
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/pesnya-2026026424.html
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню - РИА Новости, 28.06.2025
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню
Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:09:00+03:00
2025-06-28T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
геническ
херсонская область
владимир путин
день молодежи россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026025071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a31d1c5a1d386a40bde124c1d2a87c2.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из Геническа Херсонской области Сергей Нихаенко рассказал Путину, что является участником СВО, а также пишет песни, которые сейчас популярны на фронте. Президент попросил его что-нибудь исполнить, если у того под рукой есть инструмент. "Я смогу исполнить "а капелла", если вы не против… Песня "Высота" посвящается моим парням", - ответил Нихаенко. "Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое", - сказал Путин после окончания песни.
https://ria.ru/20250612/stikhi-2022520901.html
россия
геническ
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фронтовая песня участника видеоконференции с Путиным
Фронтовая песня участника видеоконференции с Путиным
2025-06-28T16:09
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026025071_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_75cf029ce79c68da6f566c07b057dc2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, геническ, херсонская область , владимир путин, день молодежи россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Геническ, Херсонская область , Владимир Путин, День молодежи России, Общество
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню

Участник СВО во время ВКС с Путиным спел посвященную однополчанам песню "Высота"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.
Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из Геническа Херсонской области Сергей Нихаенко рассказал Путину, что является участником СВО, а также пишет песни, которые сейчас популярны на фронте. Президент попросил его что-нибудь исполнить, если у того под рукой есть инструмент.
«
"Я смогу исполнить "а капелла", если вы не против… Песня "Высота" посвящается моим парням", - ответил Нихаенко.
"Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое", - сказал Путин после окончания песни.
Стихотворение участницы программы Время героев, посвященное России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России
12 июня, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГеническХерсонская областьВладимир ПутинДень молодежи РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала