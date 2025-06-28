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Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню - РИА Новости, 28.06.2025
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню
Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:09:00+03:00
2025-06-28T16:09:00+03:00
2025-06-28T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
день молодежи россии
общество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню "Высота", которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из Геническа Херсонской области Сергей Нихаенко рассказал Путину, что является участником СВО, а также пишет песни, которые сейчас популярны на фронте. Президент попросил его что-нибудь исполнить, если у того под рукой есть инструмент. "Я смогу исполнить "а капелла", если вы не против… Песня "Высота" посвящается моим парням", - ответил Нихаенко. "Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое", - сказал Путин после окончания песни.
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Фронтовая песня участника видеоконференции с Путиным
Фронтовая песня участника видеоконференции с Путиным
2025-06-28T16:09
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, геническ, херсонская область , владимир путин, день молодежи россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Геническ, Херсонская область , Владимир Путин, День молодежи России, Общество
Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню
Участник СВО во время ВКС с Путиным спел посвященную однополчанам песню "Высота"