https://ria.ru/20250628/pensija-2025966426.html
Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия
Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия - РИА Новости, 28.06.2025
Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия
Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов жителей России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:01:00+03:00
2025-06-28T03:01:00+03:00
2025-06-28T03:01:00+03:00
общество
пенсия
социальный фонд россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов жителей России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, формирование накопительной пенсии сегодня идет у 72,8 миллиона россиян. Накопительная часть пенсии формируется на специальном лицевом счете из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции, и если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается. Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет. При этом максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2025 года установлено в размере 270 месяцев.
https://ria.ru/20250623/pensiya-2024727252.html
https://ria.ru/20250228/pensiya-2002084992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсия, социальный фонд россии
Общество, Пенсия, Социальный фонд России
Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия
Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов россиян
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов жителей России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, формирование накопительной пенсии сегодня идет у 72,8 миллиона россиян.
Накопительная часть пенсии формируется на специальном лицевом счете из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции, и если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается.
Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет. При этом максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2025 года установлено в размере 270 месяцев.