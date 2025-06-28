https://ria.ru/20250628/pashinyan--2026005785.html

Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля

Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля - РИА Новости, 28.06.2025

Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии, пообещав начать с себя. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:43:00+03:00

2025-06-28T12:43:00+03:00

2025-06-28T16:51:00+03:00

никол пашинян

армения

россия

в мире

армянская апостольская церковь

самвел карапетян

ереван

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg

ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии, пообещав начать с себя. "Предлагаю достичь общественного консенсуса в том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах. Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса — с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной "апокрифической" терминологии и языка", — написал он в Facebook*.Премьер добавил, что 5 июля поделится впечатлениями, какой отклик его предложение получило в обществе и среди пользователей социальных сетей.В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никол пашинян, армения, россия, в мире, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, ереван, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ)