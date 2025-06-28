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Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля - РИА Новости, 28.06.2025
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12:43 28.06.2025 (обновлено: 16:51 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/pashinyan--2026005785.html
Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля
Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля - РИА Новости, 28.06.2025
Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии, пообещав начать с себя. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:43:00+03:00
2025-06-28T16:51:00+03:00
никол пашинян
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в мире
армянская апостольская церковь
самвел карапетян
ереван
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии, пообещав начать с себя. "Предлагаю достичь общественного консенсуса в том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах. Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса — с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной "апокрифической" терминологии и языка", — написал он в Facebook*.Премьер добавил, что 5 июля поделится впечатлениями, какой отклик его предложение получило в обществе и среди пользователей социальных сетей.В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html
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никол пашинян, армения, россия, в мире, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, ереван, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ)
Никол Пашинян, Армения, Россия, В мире, Армянская апостольская церковь, Самвел Карапетян, Ереван, Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ)
Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля

Премьер-министр Армении Пашинян пообещал отказаться от оскорблений с 1 по 5 июля

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Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии, пообещав начать с себя.
"Предлагаю достичь общественного консенсуса в том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах. Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса — с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной "апокрифической" терминологии и языка", — написал он в Facebook*.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Премьер добавил, что 5 июля поделится впечатлениями, какой отклик его предложение получило в обществе и среди пользователей социальных сетей.
В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь:
  • в конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики;
  • вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства;
  • недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране;
  • в середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ;
  • против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти;
  • также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба";
  • он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера;
  • адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием;
  • в субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна;
  • против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя;
  • cам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Никол ПашинянАрменияРоссияВ миреАрмянская апостольская церковьСамвел КарапетянЕреванПреследование Карапетяна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)
 
 
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