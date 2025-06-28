Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля
Премьер-министр Армении Пашинян пообещал отказаться от оскорблений с 1 по 5 июля
© Фотохост-агентство РИА Новости
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии, пообещав начать с себя.
"Предлагаю достичь общественного консенсуса в том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах. Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса — с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной "апокрифической" терминологии и языка", — написал он в Facebook*.
Премьер добавил, что 5 июля поделится впечатлениями, какой отклик его предложение получило в обществе и среди пользователей социальных сетей.
В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь:
- в конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики;
- вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства;
- недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране;
- в середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ;
- против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти;
- также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба";
- он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера;
- адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием;
- в субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна;
- против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя;
- cам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.