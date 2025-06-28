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Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, заявил посол - РИА Новости, 28.06.2025
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04:42 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/paragvaj-2025970285.html
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, заявил посол
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, заявил посол - РИА Новости, 28.06.2025
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, заявил посол
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, надеется начать поставки премиального мяса, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:42:00+03:00
2025-06-28T04:42:00+03:00
экономика
россия
парагвай
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, надеется начать поставки премиального мяса, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. "У нас было значительное развитие торговых отношений за счет закупки парагвайского мяса, сои и других продуктов, которые затем несколько снизились, но теперь восстановились. Экспорт мяса растет, и в настоящее время Россия по состоянию на июнь 2025 года является шестым по величине импортером парагвайского мяса. Россия является шестым по величине рынком для Парагвая, и мы ожидаем, что поставки будут расти", - сказал дипломат. Он уточнил, что в настоящее время Парагвай поставляет в Россию мясо для дальнейшей переработки. "Мы надеемся, что будем продавать в Россию премиальное мясо, оно превосходного качества и даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж, превзойдя традиционных поставщиков из Южной Америки", - добавил Пенья Барейро. Дипломат сообщил, что страна планирует провести презентацию премиального мяса для импортёров, отелей и ресторанов в России.
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экономика, россия, парагвай, москва
Экономика, Россия, Парагвай, Москва
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, заявил посол

Посол в Москве: Парагвай надеется начать поставки премиального мяса в Россию

© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, надеется начать поставки премиального мяса, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро.
"У нас было значительное развитие торговых отношений за счет закупки парагвайского мяса, сои и других продуктов, которые затем несколько снизились, но теперь восстановились. Экспорт мяса растет, и в настоящее время Россия по состоянию на июнь 2025 года является шестым по величине импортером парагвайского мяса. Россия является шестым по величине рынком для Парагвая, и мы ожидаем, что поставки будут расти", - сказал дипломат.
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Он уточнил, что в настоящее время Парагвай поставляет в Россию мясо для дальнейшей переработки.
"Мы надеемся, что будем продавать в Россию премиальное мясо, оно превосходного качества и даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж, превзойдя традиционных поставщиков из Южной Америки", - добавил Пенья Барейро.
Дипломат сообщил, что страна планирует провести презентацию премиального мяса для импортёров, отелей и ресторанов в России.
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