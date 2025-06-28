https://ria.ru/20250628/ozon-2026067146.html
Ozon рассказал о ПВЗ необычных местах
Ozon рассказал о ПВЗ необычных местах - РИА Новости, 28.06.2025
Ozon рассказал о ПВЗ необычных местах
Ozon рассказал РИА Новости, в каких самых необычных точках России расположены пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса: например, самый высокий находится в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T23:20:00+03:00
2025-06-28T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ozon рассказал РИА Новости, в каких самых необычных точках России расположены пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса: например, самый высокий находится в долине Баксанского ущелья, в городе Тырныауз - на уровне 1578 метров над морем, а самый восточный - на Курилах, в поселке городского типа Южно-Курильск (остров Кунашир). "В долине Баксанского ущелья республики Кабардино-Балкария, в городе Тырныауз, на высоте 1578 метров над уровнем моря успешно обслуживает покупателей самый высокорасположенный ПВЗ Ozon", - сказали в компании. "В 2023 году пункт выдачи заказов открылся на Курилах, в поселке городского типа Южно-Курильск (остров Кунашир), став самым восточным ПВЗ компании", - добавили там же. Самым западным пунктом выдачи стала точка в Балтийске Калининградской области, рядом с бухтой Приморская. Самым северный пункт выдачи заказов разместился за полярным кругом - в Норильске на улице Рудная. А самый южная точка открылась в центральной части Дагестана, в селе Усухчай, которое расположено у подножия гор Шалбуздаг, Ерыдаг и Гестинкиль. Город Высоцк, расположенный в Ленинградской области недалеко от границы с Финляндией - третий по малочисленности в России - стал самым маленьким городом, где есть ПВЗ маркетплейса. В нем проживает чуть больше 1,1 тысячи жителей. Как рассказал в интервью РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, пункты выдачи заказов есть в каждом уголке России - это не только отдельные точки, но и отделения "Почты России" или логистические сервисы. Он отметил, что сейчас идет процесс коллаборации: бизнесы объединяются, чтобы создать качественный и удобный сервис.
https://ria.ru/20250625/marketpleysy-2025230882.html
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россия, ozon, общество, экономика
Россия, Ozon, Общество, Экономика
Ozon рассказал о ПВЗ необычных местах
Самый высокий ПВЗ Ozon находится на высоте 1578 метров над уровнем моря
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ozon рассказал РИА Новости, в каких самых необычных точках России расположены пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса: например, самый высокий находится в долине Баксанского ущелья, в городе Тырныауз - на уровне 1578 метров над морем, а самый восточный - на Курилах, в поселке городского типа Южно-Курильск (остров Кунашир).
"В долине Баксанского ущелья республики Кабардино-Балкария, в городе Тырныауз, на высоте 1578 метров над уровнем моря успешно обслуживает покупателей самый высокорасположенный ПВЗ Ozon", - сказали в компании.
"В 2023 году пункт выдачи заказов открылся на Курилах, в поселке городского типа Южно-Курильск (остров Кунашир), став самым восточным ПВЗ компании", - добавили там же. Самым западным пунктом выдачи стала точка в Балтийске Калининградской области, рядом с бухтой Приморская.
Самым северный пункт выдачи заказов разместился за полярным кругом - в Норильске на улице Рудная. А самый южная точка открылась в центральной части Дагестана, в селе Усухчай, которое расположено у подножия гор Шалбуздаг, Ерыдаг и Гестинкиль.
Город Высоцк, расположенный в Ленинградской области недалеко от границы с Финляндией - третий по малочисленности в России - стал самым маленьким городом, где есть ПВЗ маркетплейса. В нем проживает чуть больше 1,1 тысячи жителей.
Как рассказал в интервью РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, пункты выдачи заказов есть в каждом уголке России - это не только отдельные точки, но и отделения "Почты России" или логистические сервисы. Он отметил, что сейчас идет процесс коллаборации: бизнесы объединяются, чтобы создать качественный и удобный сервис.