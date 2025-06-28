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Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина
Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина - РИА Новости, 28.06.2025
Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина
Мэр Одессы Геннадий Труханов поспорил с военнослужащим ВСУ после вопроса о памятнике Александру Пушкину, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T19:54:00+03:00
2025-06-28T19:54:00+03:00
2025-06-28T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов поспорил с военнослужащим ВСУ после вопроса о памятнике Александру Пушкину, сообщило издание "Страна.ua".Градоначальника спросили, почему власти до сих пор не снесли памятник "адепту русского мира Пушкину". В ответ он заявил, что не считает писателя таковым."А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?" — задал вопрос Труханов.Узнав, что его собеседник — военнослужащий, мэр поинтересовался, почему он "не на фронте". Активист ответил, что это "типично манипулятивный вопрос".В апреле украинские СМИ писали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на памятник Пушкину.С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. По всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи.В последние годы Киев активно борется не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, одесса, украина
Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина
Мэр Одессы Труханов призвал военного ВСУ уйти на фронт после вопроса о Пушкине