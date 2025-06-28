https://ria.ru/20250628/odessa-2026050457.html

Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина

Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина - РИА Новости, 28.06.2025

Мэр Одессы устроил скандал с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина

Мэр Одессы Геннадий Труханов поспорил с военнослужащим ВСУ после вопроса о памятнике Александру Пушкину, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T19:54:00+03:00

2025-06-28T19:54:00+03:00

2025-06-28T21:03:00+03:00

в мире

одесса

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130699/30/1306993011_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3a83c6c7f33a805398af85e8a12a67ff.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов поспорил с военнослужащим ВСУ после вопроса о памятнике Александру Пушкину, сообщило издание "Страна.ua".Градоначальника спросили, почему власти до сих пор не снесли памятник "адепту русского мира Пушкину". В ответ он заявил, что не считает писателя таковым."А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?" — задал вопрос Труханов.Узнав, что его собеседник — военнослужащий, мэр поинтересовался, почему он "не на фронте". Активист ответил, что это "типично манипулятивный вопрос".В апреле украинские СМИ писали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на памятник Пушкину.С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. По всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи.В последние годы Киев активно борется не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250519/odessa-2017832957.html

https://ria.ru/20250516/odessa-2017385431.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина