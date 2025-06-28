Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/odessa-2026030895.html
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным - РИА Новости, 28.06.2025
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:51:00+03:00
2025-06-28T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
черное море
владимир рогов
екатерина ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_0:0:2780:1564_1920x0_80_0_0_8abd94cb46895e093cd7dae5c93d5393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город". Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". "Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может. "Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов. Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.
https://ria.ru/20250628/gd--2026013439.html
https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html
одесса
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_85:0:2266:1636_1920x0_80_0_0_fe2ec6b850841c2e721fca70d5ef1a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, черное море, владимир рогов, екатерина ii
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Черное море, Владимир Рогов, Екатерина II
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным

Член ОП Рогов назвал заявление Труханова, что Одесса не русский город, ущербным

CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatПамятник основателям Одессы
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
Памятник основателям Одессы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город".
Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Госдуме прокомментировали слова мэра Одессы о не русском городе
Вчера, 14:08
"Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может.
"Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов.
Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Европа вновь мечтает об Одессе
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаЧерное мореВладимир РоговЕкатерина II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала