https://ria.ru/20250628/odessa-2026030895.html
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным - РИА Новости, 28.06.2025
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:51:00+03:00
2025-06-28T16:51:00+03:00
2025-06-28T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
черное море
владимир рогов
екатерина ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_0:0:2780:1564_1920x0_80_0_0_8abd94cb46895e093cd7dae5c93d5393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город". Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". "Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может. "Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов. Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.
https://ria.ru/20250628/gd--2026013439.html
https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html
одесса
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_85:0:2266:1636_1920x0_80_0_0_fe2ec6b850841c2e721fca70d5ef1a5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, черное море, владимир рогов, екатерина ii
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Черное море, Владимир Рогов, Екатерина II
Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным
Член ОП Рогов назвал заявление Труханова, что Одесса не русский город, ущербным