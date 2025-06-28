https://ria.ru/20250628/odessa-2026030895.html

Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным

Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным - РИА Новости, 28.06.2025

Рогов назвал заявление мэра Труханова об Одессе ущербным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:51:00+03:00

2025-06-28T16:51:00+03:00

2025-06-28T16:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город". Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". "Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может. "Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов. Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.

https://ria.ru/20250628/gd--2026013439.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, черное море, владимир рогов, екатерина ii