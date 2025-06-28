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Труханов заявил, что Одесса не русский город - РИА Новости, 28.06.2025
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01:47 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/odessa-2025963623.html
Труханов заявил, что Одесса не русский город
Труханов заявил, что Одесса не русский город - РИА Новости, 28.06.2025
Труханов заявил, что Одесса не русский город
Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса "не русский город", сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:47:00+03:00
2025-06-28T01:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса "не русский город", сообщает украинское издание "Телеграф". Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что в Одессе в субботу одновременно пройдут митинги сторонников и противников русской культуры. По данным "Телеграфа", мэр Одессы в пятницу оказался в центре острого спора с жителями из-за памятника Александру Пушкину. "Одесса - это не русский город", - приводит слова Труханова издание. В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html
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в мире, одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, страна.ua, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Геннадий Труханов, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Труханов заявил, что Одесса не русский город

Мэр Одессы Труханов заявил, что город не русский

© Фото : Официальный сайт Труханова Геннадия ЛеонидовичаГородской голова Одессы Геннадий Труханов
Городской голова Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса "не русский город", сообщает украинское издание "Телеграф".
Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что в Одессе в субботу одновременно пройдут митинги сторонников и противников русской культуры.
Памятник поэту А.С.Пушкину перед зданием Одесской городской думы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября 2024, 07:45
По данным "Телеграфа", мэр Одессы в пятницу оказался в центре острого спора с жителями из-за памятника Александру Пушкину. "Одесса - это не русский город", - приводит слова Труханова издание.
В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 08:53
 
В миреОдессаУкраинаРоссияАлександр ПушкинГеннадий ТрухановСтрана.uaВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
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