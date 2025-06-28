Труханов заявил, что Одесса не русский город
Мэр Одессы Труханов заявил, что город не русский
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса "не русский город", сообщает украинское издание "Телеграф".
Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что в Одессе в субботу одновременно пройдут митинги сторонников и противников русской культуры.
"Ее тогда не было": одесситка резко высказалась о сносе памятника Пушкину
3 октября 2024, 07:45
По данным "Телеграфа", мэр Одессы в пятницу оказался в центре острого спора с жителями из-за памятника Александру Пушкину. "Одесса - это не русский город", - приводит слова Труханова издание.
В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.