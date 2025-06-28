https://ria.ru/20250628/odessa-2025963623.html

Труханов заявил, что Одесса не русский город

Труханов заявил, что Одесса не русский город - РИА Новости, 28.06.2025

Труханов заявил, что Одесса не русский город

Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса "не русский город", сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:47:00+03:00

2025-06-28T01:47:00+03:00

2025-06-28T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса "не русский город", сообщает украинское издание "Телеграф". Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что в Одессе в субботу одновременно пройдут митинги сторонников и противников русской культуры. По данным "Телеграфа", мэр Одессы в пятницу оказался в центре острого спора с жителями из-за памятника Александру Пушкину. "Одесса - это не русский город", - приводит слова Труханова издание. В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html

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Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, страна.ua, верховная рада украины, еврокомиссия