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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:21:00+03:00
2025-06-28T00:21:00+03:00
2025-06-28T00:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 18 боеприпасов. В результате атак пострадали три мирных жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов