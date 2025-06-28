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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2025

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:21:00+03:00

2025-06-28T00:21:00+03:00

2025-06-28T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 18 боеприпасов. В результате атак пострадали три мирных жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика