СМИ рассказали о решительном ударе России по Украине и США
NYT: российские войска лишают Украину ресурсов для сделки с США
Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине приводит к уменьшению доступных для Киева месторождений редкоземельных металлов, пишет New York Times.
"Российские войска захватили контроль над ценным месторождением лития в Донецкой области на востоке Украины, лишив страну критически важного актива, который мог бы помочь поддержать новое экономическое партнерство с Соединенными Штатами", — указано в статье.
Месторождение предполагалось использовать в рамках стратегического соглашения Киева и Вашингтона по критически важным для США минеральным ресурсам, указано в публикации.
"Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону <…> Они теперь приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья, такого как уран", заключило издание.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах. Как сообщала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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