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СМИ рассказали о решительном ударе России по Украине и США - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:30 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html
СМИ рассказали о решительном ударе России по Украине и США
СМИ рассказали о решительном ударе России по Украине и США - РИА Новости, 28.06.2025
СМИ рассказали о решительном ударе России по Украине и США
Продвижение российских военных на Украине приводит к уменьшению доступных для Киева месторождений редкоземельных металлов, пишет New York Times. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:30:00+03:00
2025-06-28T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
вашингтон (штат)
верховная рада украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине приводит к уменьшению доступных для Киева месторождений редкоземельных металлов, пишет New York Times."Российские войска захватили контроль над ценным месторождением лития в Донецкой области на востоке Украины, лишив страну критически важного актива, который мог бы помочь поддержать новое экономическое партнерство с Соединенными Штатами", — указано в статье.Месторождение предполагалось использовать в рамках стратегического соглашения Киева и Вашингтона по критически важным для США минеральным ресурсам, указано в публикации."Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону &lt;…&gt; Они теперь приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья, такого как уран", заключило издание.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах. Как сообщала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025937835.html
https://ria.ru/20250628/vykhodka-2025965002.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
киев
украина
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киев, украина, вашингтон (штат), верховная рада украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вашингтон (штат), Верховная Рада Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
СМИ рассказали о решительном ударе России по Украине и США

NYT: российские войска лишают Украину ресурсов для сделки с США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине приводит к уменьшению доступных для Киева месторождений редкоземельных металлов, пишет New York Times.
"Российские войска захватили контроль над ценным месторождением лития в Донецкой области на востоке Украины, лишив страну критически важного актива, который мог бы помочь поддержать новое экономическое партнерство с Соединенными Штатами", — указано в статье.
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Месторождение предполагалось использовать в рамках стратегического соглашения Киева и Вашингтона по критически важным для США минеральным ресурсам, указано в публикации.
"Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону <…> Они теперь приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья, такого как уран", заключило издание.
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Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах. Как сообщала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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