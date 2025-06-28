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Россия готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам газа - РИА Новости, 28.06.2025
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12:10 28.06.2025 (обновлено: 12:21 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/novak-2026002548.html
Россия готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам газа
Россия готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам газа - РИА Новости, 28.06.2025
Россия готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам газа
Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:10:00+03:00
2025-06-28T12:21:00+03:00
россия
турция
в мире
александр новак
москва
турецкий поток
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.Новак отметил, что Турция и РФ успешно сотрудничают благодаря транзитному положению Турции."Мы сейчас реализуем крупномасштабные совместные проекты, в том числе "Турецкий поток", одна нитка которого обеспечивает газом внутренний рынок (Турции - ред.), а вторая используется для поставок в Европу. Проекты успешно реализуются. Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении", - заявил Новак.В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025803341.html
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россия, турция, в мире, александр новак, москва, турецкий поток
Россия, Турция, В мире, Александр Новак, Москва, Турецкий поток
Россия готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам газа

Новак: РФ готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам природного газа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак отметил, что Турция и РФ успешно сотрудничают благодаря транзитному положению Турции.
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россия и Турция будут укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве
27 июня, 12:18
"Мы сейчас реализуем крупномасштабные совместные проекты, в том числе "Турецкий поток", одна нитка которого обеспечивает газом внутренний рынок (Турции - ред.), а вторая используется для поставок в Европу. Проекты успешно реализуются. Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении", - заявил Новак.
В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россия и Турция намерены сотрудничать в области МСП
27 июня, 12:24
 
РоссияТурцияВ миреАлександр НовакМоскваТурецкий поток
 
 
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