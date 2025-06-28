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Норвегия заинтересована в расширении присутствия НАТО, заявил посол - РИА Новости, 28.06.2025
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07:54 28.06.2025 (обновлено: 15:51 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/norvegiya-2025978663.html
Норвегия заинтересована в расширении присутствия НАТО, заявил посол
Норвегия заинтересована в расширении присутствия НАТО, заявил посол - РИА Новости, 28.06.2025
Норвегия заинтересована в расширении присутствия НАТО, заявил посол
Норвежские власти не скрывают заинтересованности в усилении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:54:00+03:00
2025-06-28T15:51:00+03:00
россия
норвегия
осло
николай корчунов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в усилении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", — сказал глава дипмиссии. Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в Арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" — Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, — происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах". "Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а, напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", — подчеркнул Корчунов. Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопонимания и опасных инцидентов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240929/granitsa-1975387854.html
https://ria.ru/20250522/nato-2018554478.html
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норвегия
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россия, норвегия, осло, николай корчунов, нато, в мире
Россия, Норвегия, Осло, Николай Корчунов, НАТО, В мире
Норвегия заинтересована в расширении присутствия НАТО, заявил посол

Посол Корчунов: Норвегия хочет активизировать учения НАТО у границы с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в усилении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", — сказал глава дипмиссии.
Подъезд к пункту пропуска через государственную границу в сторону Норвегии Борисоглебск - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией
29 сентября 2024, 22:59
Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в Арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" — Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, — происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах".
"Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а, напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", — подчеркнул Корчунов.
Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопонимания и опасных инцидентов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии
22 мая, 23:20
 
РоссияНорвегияОслоНиколай КорчуновНАТОВ мире
 
 
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