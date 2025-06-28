Норвегия заинтересована в расширении присутствия НАТО, заявил посол
Посол Корчунов: Норвегия хочет активизировать учения НАТО у границы с Россией
Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в усилении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", — сказал глава дипмиссии.
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Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в Арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" — Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, — происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах".
Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопонимания и опасных инцидентов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.