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Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске - РИА Новости, 28.06.2025
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11:13 28.06.2025 (обновлено: 11:14 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/norilsk-2025997717.html
Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске
Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске - РИА Новости, 28.06.2025
Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске
Грунт возле рудника "Маяк" в Норильске обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:13:00+03:00
2025-06-28T11:14:00+03:00
происшествия
норильск
норильский никель
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Грунт возле рудника "Маяк" в Норильске обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее ведомство сообщало, что в субботу возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. На месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. "Вагончик стоял на земле, в какой-то момент вся эта площадь земли вместе с вагончиком провалилась на 25 метров, пустоты там не было, вероятно, все произошло из-за растепления почвы, то есть растаяла вечная мерзлота", - сообщили журналистам в ведомстве. В краевой прокуратуре уточнили РИА Новости, что обвал произошел в 04.30 (00.30 мск). Могли ли пострадать люди – неизвестно, поиски пропавших проводятся в превентивных мерах. ЧП произошло примерно в одном километре от рудника. В краевом главке МВД добавляют, что обвал грунта произошел в районе гаражного массива вблизи рудника "Маяк". "Сотрудниками полиции оцеплен участок обвала, оказывается содействие сотрудникам МЧС. Наряды ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники", - отмечают журналистам в полицейском главке.
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происшествия, норильск, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Норильский никель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске

Прокуратура: грунт у рудника "Маяк" в Норильске обрушился из-за оттаивания почвы

© РИА Новости / Павел БыковМашина прокуратуры России
Машина прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Павел Быков
Машина прокуратуры России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Грунт возле рудника "Маяк" в Норильске обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой прокуратуре.
Ранее ведомство сообщало, что в субботу возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. На месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших.
«
"Вагончик стоял на земле, в какой-то момент вся эта площадь земли вместе с вагончиком провалилась на 25 метров, пустоты там не было, вероятно, все произошло из-за растепления почвы, то есть растаяла вечная мерзлота", - сообщили журналистам в ведомстве.
В краевой прокуратуре уточнили РИА Новости, что обвал произошел в 04.30 (00.30 мск). Могли ли пострадать люди – неизвестно, поиски пропавших проводятся в превентивных мерах. ЧП произошло примерно в одном километре от рудника.
В краевом главке МВД добавляют, что обвал грунта произошел в районе гаражного массива вблизи рудника "Маяк". "Сотрудниками полиции оцеплен участок обвала, оказывается содействие сотрудникам МЧС. Наряды ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники", - отмечают журналистам в полицейском главке.
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ПроисшествияНорильскНорильский никельМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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