https://ria.ru/20250628/norilsk-2025997717.html

Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске

Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске - РИА Новости, 28.06.2025

Прокуратура назвала причины обрушения грунта возле рудника в Норильске

Грунт возле рудника "Маяк" в Норильске обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:13:00+03:00

2025-06-28T11:13:00+03:00

2025-06-28T11:14:00+03:00

происшествия

норильск

норильский никель

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Грунт возле рудника "Маяк" в Норильске обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее ведомство сообщало, что в субботу возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож. На месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. "Вагончик стоял на земле, в какой-то момент вся эта площадь земли вместе с вагончиком провалилась на 25 метров, пустоты там не было, вероятно, все произошло из-за растепления почвы, то есть растаяла вечная мерзлота", - сообщили журналистам в ведомстве. В краевой прокуратуре уточнили РИА Новости, что обвал произошел в 04.30 (00.30 мск). Могли ли пострадать люди – неизвестно, поиски пропавших проводятся в превентивных мерах. ЧП произошло примерно в одном километре от рудника. В краевом главке МВД добавляют, что обвал грунта произошел в районе гаражного массива вблизи рудника "Маяк". "Сотрудниками полиции оцеплен участок обвала, оказывается содействие сотрудникам МЧС. Наряды ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники", - отмечают журналистам в полицейском главке.

https://ria.ru/20250126/rudnik-1995533025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)