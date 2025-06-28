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В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров - РИА Новости, 28.06.2025
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров
Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, на месте обвала находился вагончик, предположительно, с... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:33:00+03:00
2025-06-28T10:33:00+03:00
2025-06-28T10:33:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
норильский никель
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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, на месте обвала находился вагончик, предположительно, с женщиной-сторожем, проводится поиск пропавших, сообщает краевая прокуратура. "Сегодня рано утром возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. Также специалистами принимаются меры для предотвращения повторных обрушений. Прокуратура Красноярского края организовала проверку, после которой будет оценены действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.
https://ria.ru/20250126/rudnik-1995533025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край, норильский никель
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Норильский никель
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров
В Норильске возле рудника "Маяк" обрушился грунт на глубине 25 метров