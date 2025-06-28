Рейтинг@Mail.ru
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/norilsk-2025994723.html
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров - РИА Новости, 28.06.2025
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров
Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, на месте обвала находился вагончик, предположительно, с... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:33:00+03:00
2025-06-28T10:33:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
норильский никель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125480/66/1254806677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e4fc76703fd04a243d921be13fcd13.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, на месте обвала находился вагончик, предположительно, с женщиной-сторожем, проводится поиск пропавших, сообщает краевая прокуратура. "Сегодня рано утром возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. Также специалистами принимаются меры для предотвращения повторных обрушений. Прокуратура Красноярского края организовала проверку, после которой будет оценены действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.
https://ria.ru/20250126/rudnik-1995533025.html
норильск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125480/66/1254806677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ed99f39b888b8c8306ea75c5ceda571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норильск, красноярский край, норильский никель
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Норильский никель
В Норильске возле рудника обрушился грунт на глубине 25 метров

В Норильске возле рудника "Маяк" обрушился грунт на глубине 25 метров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий в руднике
Рабочий в руднике - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочий в руднике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, на месте обвала находился вагончик, предположительно, с женщиной-сторожем, проводится поиск пропавших, сообщает краевая прокуратура.
«
"Сегодня рано утром возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. Также специалистами принимаются меры для предотвращения повторных обрушений.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку, после которой будет оценены действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.
На месте гибели работника на руднике Таймырский ЗФ ПАО ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Норильске рабочий погиб при аварии на руднике
26 января, 11:38
 
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала